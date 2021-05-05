Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

Лорен Бурман помогла матери при рождении маленькой сестры. Фото: ivona.bigmir.net

5 мая отмечают Международный день акушера в 50 странах мира. Статус официального праздника этот день получил в 1992 году. Акушерки ответственные за здоровье, жизнь и самочувствие сразу двух человек - роженицы и младенца.

Каждые 3 секунды на планете рождается один ребенок.

Начало этой профессии положено в Древней Индии. Там впервые стали изучать эту область медицины. В Древней Греции тоже были такие женщины - помощницы, они перерезали пуповину.

У славян роль акушерки выполняла повитуха, такая женщина считалась посланцем Божьей матери. Ее очень уважали и даже праздновали 10 января День повитух и рожениц, а по церковному этот праздник называется Праздник собора Пресвятой Богородицы. Первые единичные акушеры в Украине появились в конце XVIII века. Тогда же работали первые украинцы-гинекологи, которые учились в Западной Европе.

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В XVIII веке изобрели инструмент под названием "акушерские щипцы". В то же время начали открываться клиники и школы, где стали обучать специалистов - акушеров. Наконец акушерство стало отдельной отраслью.

В книге рекордов Гиннеса отмечена самая старая акушерка и молодая. 90-летняя Аделина Вильялобос из Перу начинала свою деятельность с 1947 года. Она приняла более 8000 детей, и среди них был даже будущий президент. А семилетняя девочка Лорен Бурман, позвав на помощь соседку, помогала родиться своей сестренки до приезда медицинских работников.

Доула с 10-летним стажем Инга Родина рассказала журналу "Краина", что нередко сталкивалась с ситуациями, когда женщины просили сделать им кесарево сечение, потому что боялись родильного боли. Иногда кесарево без веских на это показаний становится даже практикой нескольких поколений женщин - удивляется доула.