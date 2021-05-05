Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2331
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1071
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1134
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 729
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1440
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 612
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3969
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1062
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 729
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 450
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3969
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 207
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
среда, 05 мая 2021 10:13

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

  Комментировать
Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой
Лорен Бурман помогла матери при рождении маленькой сестры. Фото: ivona.bigmir.net

5 мая отмечают Международный день акушера в 50 странах мира. Статус официального праздника этот день получил в 1992 году. Акушерки ответственные за здоровье, жизнь и самочувствие сразу двух человек - роженицы и младенца.

Каждые 3 секунды на планете рождается один ребенок.

Начало этой профессии положено в Древней Индии. Там впервые стали изучать эту область медицины. В Древней Греции тоже были такие женщины - помощницы, они перерезали пуповину.

У славян роль акушерки выполняла повитуха, такая женщина считалась посланцем Божьей матери. Ее очень уважали и даже праздновали 10 января День повитух и рожениц, а по церковному этот праздник называется Праздник собора Пресвятой Богородицы. Первые единичные акушеры в Украине появились в конце XVIII века. Тогда же работали первые украинцы-гинекологи, которые учились в Западной Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роженица оставила в роддоме ребенка и убежала

В XVIII веке изобрели инструмент под названием "акушерские щипцы". В то же время начали открываться клиники и школы, где стали обучать специалистов - акушеров. Наконец акушерство стало отдельной отраслью.

В книге рекордов Гиннеса отмечена самая старая акушерка и молодая. 90-летняя Аделина Вильялобос из Перу начинала свою деятельность с 1947 года. Она приняла более 8000 детей, и среди них был даже будущий президент. А семилетняя девочка Лорен Бурман, позвав на помощь соседку, помогала родиться своей сестренки до приезда медицинских работников.

Доула с 10-летним стажем Инга Родина рассказала журналу "Краина", что нередко сталкивалась с ситуациями, когда женщины просили сделать им кесарево сечение, потому что боялись родильного боли. Иногда кесарево без веских на это показаний становится даже практикой нескольких поколений женщин - удивляется доула.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 18027
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 13248
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 10809
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 5589
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 12 Просмотров: 5526
Здоровье
Ученые обнаружили в инжире свойства, способные заменить антибиотики
Ученые обнаружили в инжире свойства, способные заменить антибиотики Просмотров: 117
После пасхальных выходных одна из областей оказалась на пороге "красной" зоны
После пасхальных выходных одна из областей оказалась на пороге "красной" зоны Просмотров: 675
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после затяжных выходных
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после затяжных выходных Просмотров: 441
Ученые обнаружили в выпечке причину бессонницы
Ученые обнаружили в выпечке причину бессонницы Просмотров: 378
Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца и почему
Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца и почему Просмотров: 765
Больше всего комментируют
17
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
12
Зеленский возмутил фразой о СССР
3
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
На нашей земле решается будущее Европы - Зеленский о вступлении Украины в ЕС
2
Евросоюз собирается одобрить вакцину, которую используют в Украине
Голосов: 723
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть