Секс для согрева: показали позы для осенних занятий

От похолодание уменьшается страсть между партнерами. Чем меньше солнца - тем меньше витамина D вырабатывается. А его недостаток приводит к апатии, сонливости, раздражительности, снижение либидо.

Чтобы секс не стал "ленивым", следует уделять больше внимания предварительным ласкам. Когда меньше хочется секса, нужно потратить больше времени, чтобы возбудиться и настроиться на нужную волну.

Об этом пишет Сosmopolitan.

Вместо того, чтобы имитировать оргазмы в миссионерской позе, стоит попробовать новые. Те, которые не оставят равнодушными ни одного из партнеров.

Вот 5 страстных сексуальных поз, которые идеально подходят для осенних занятий любовью.

Киношка и колебания

Автор: cosmopolitan.com

Фантазийный футбол

Автор: cosmopolitan.com

Сексуальные зажимашки

Автор: cosmopolitan.com

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Поршень

Автор: cosmopolitan.com

Тлеющий огонь

Мужчины чаще всего заказывают секс-игрушки с внешностью любимых девушек их друзей. Популярными они стали, когда появились технологии, которые могут подстраивать кукол под любой вкус. С точки зрения персонализации мы делаем все что угодно - знаменитостей, любого человека, который вам нравится или даже "мертвых.