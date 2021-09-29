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среда, 29 сентября 2021 10:08

Самолет МВД привез донорское сердце для самой маленькой в Украине пациентки
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Во вторник, 28 сентября, в Киев авиация Министерства внутренних дел доставила донорское сердце для пересадки 12-летней девочке.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Фото: скриншот с видео Бориса Тодурова

Донором стал 38-летний мужчина. В результате несчастного случая он получил смертельные травмы.

"В рамках совместного с Минздравом проектом аэромедицинской эвакуации полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 мин. доставили в Киев", - написал Монастырский в Facebook.

В тот же день закончилась операция по пересадке сердца. Пациентка умерла бы, если бы этого не произошло в ближайшее время, отметил чиновник.

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"Это самый маленький ребёнок из всех, кому в Украине делали трансплантацию сердца", - сообщил врач кардиохирург Борис Тодуров в Facebook.

Почки и печень от того же донора на авто с сопровождением патрульной полиции транспортировали в Киев для пересадки другим пациентам.

"Две почки сегодня (28 сентября. - Gazeta.ua) пересадят в клинике "Охматдет" двум девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находится в критическом состоянии в реанимации", - добавил Монастырский .

Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку. Оперировали во Львовской больницы скорой помощи.

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