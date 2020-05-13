Самая старая жительница Испании поборола коронавирус

У женщины проявились только мягкие симптомы болезни. Фото: pixabay

В Испании от коронавируса вылечилась 113-летняя Мария Браньяс, которую считают самой старой женщиной страны.

Covid-19 у нее диагностировали еще в марте, и она самоизолировалась на несколько недель и победила болезнь, пишет ВВС.

У женщины проявились только мягкие симптомы болезни. Мария Браньяс за свою жизнь смогла пережить и эпидемию "испанского гриппа" ("испанки") в 1918-1919 годах, гражданскую войну в Испании в 1936-1939 годах, Вторую мировую войну и теперь - пандемию коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус распространяется: новые данные о ситуации в мире

"Сейчас с ней все хорошо, она чувствует себя прекрасно и хочет разговаривать, объяснять, делиться впечатлениями", - написала ее дочь.

Женщина родилась в 1907 году в Мексике, затем переехала в Сан-Франциско, а во время Первой мировой войны перебралась со своим отцом, испанским журналистом, в каталонскую провинцию Жирона.

Она имеет троих детей, одному из которых недавно исполнилось 86 лет. Также у Марии Браньяс есть 11 внуков, самому старшему из которых уже 60 лет, и 13 праправнуков.

Последние 20 лет она прожила в доме престарелых в городе Олот.

В прошлом году, говоря с прессой, женщина признавалась: "Просто жила, это все, что я делала".

В Испании более трех тысяч граждан подали коллективную жалобу в Верховный суд против правительства. Они обвиняют премьер-министра Педро Санчеса и членов его правительства в бездеятельности и недостаточном противодействии пандемии, следствием чего стали смерти их родственников от нового коронавируса Covid-19.