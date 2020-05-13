Смерть от коронавируса. Тысячи испанцев подали жалобу против правительства

Тысячи испанцев подали жалобу против правительства. Фото: REUTERS

В Испании больше трех тысяч граждан подали коллективную жалобу в Верховный суд против правительства.

Они обвиняют премьер-министра Педро Санчеса и членов его правительства в бездеятельности и недостаточном противодействии пандемии, следствием чего стали смерти их родственников от нового коронавируса COVID-19, пишет испанское издание El Mundo.

3268 граждан подали жалобу против правительства из-за "пока еще не определенное число преступлений, связанных с убийством из-за серьезного безрассудства".

Они считают, что правительство поставило свои интересы выше здоровья людей, не вводя никаких сдерживающих мероприятий с начала эпидемии, в конце февраля.

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4 мая в Испании начались послабления ограничений. В стране открыли парикмахерские, некоторые спортивные заведения, небольшие офисы и даже рестораны. С 15 мая Испания введет 14-дневный обязательный карантин для всех, кто прибудет в страну из-за рубежа.