С красной зоны карантина может выйти новая область

Черновицкая область может выйти из красной зоны карантина. Фото: molbuk.ua

В Украине изменится районирования по зонам карантина. В "красной" остается Киев и еще 12 областей, но Черновицкая может перейти в "желтую зону". Она является базовой по всей стране.

Об этом сообщает Минздрав.

По состоянию на 18 апреля в "красной зоне" находятся Киев и 12 областей:

Киевская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

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В Министерстве здравоохранения прогнозирует выход Черновицкая область с "красной зоны" через улучшение ситуация с коронавируса. Сейчас там превышен только уровень госпитализаций, но он идет на спад.

18 апреля, в больницах, которые отведены для лечения пациентов с COVID-19, занято 55,2% коек. Это 43963 мест с 79703 существующих. Из них 38 539 койко-мест подведен кислород. В Киеве занято 62,1% мест.