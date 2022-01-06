Рождество: не будут работать центры вакцинации

Ляшко призвал людей вакцинироваться. Фото: Reuters

7 января в Украине не будут работать прививочные пункты и центры массовой вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть, и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", - написал он.

Министр добавил, что только три региона страны преодолели барьер в 50% полностью вакцинированного взрослого населения. Это Киев, Киевская и Полтавская области.

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"Мы призываем всех украинцев сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь нам преодолеть эпидемию", – написал Ляшко.

Министерство здравоохранения разрешило бустерную вакцинацию для всех граждан от 18 лет. Об этом заявил министр Виктор Ляшко. Бустер должен усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Omicron.