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пятница, 09 июля 2021 01:10

Российский Covid-штамм насторожил ВОЗ

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Российский Covid-штамм насторожил ВОЗ
Обнаруженный в России Covid-штамм взяли под наблюдение. Фото: Reuters

Штамм коронавируса AT.1, обнаруженный в России, внесли в список мониторинга.

Впервые он был зафиксирован в РФ в январе 2021, сообщают в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения включает штаммы в список для мониторинга, когда их мутации вероятно могут изменять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но информации для включения их в список штаммов, представляющих интерес (VOI - Variants of Interest), недостаточно. В настоящее время в список входят 12 вариантов коронавируса.

В список представляющих интерес, попадают штаммы, заражение которыми регистрируются все чаще и в новых регионах, при этом есть прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в нее входят четыре штамма - "Эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "Йота" (США), "Каппа" (Индия) и "Лямбда" (Перу).

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В список тех, что вызывают опасения (VOC), ВОЗ вносит наиболее опасные варианты Covid-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможности заражения новых носителей и изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия.

Сейчас опасения ВОЗ вызывают четыре штамма: "Альфа" британского происхождения, южноафриканский вариант "Бета", впервые зарегистрированый в Бразилии "Гамма" и "индийский" штамм "Дельта".

Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии в Россию.
В богатых странах эпидемия снижается благодаря вакцинации.

Известно, что Delta передается в течение 10 cекунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то высока вероятность заболеть Covid-19 с риском тяжелого течения.

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