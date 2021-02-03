Российская церковь в Украине отрицает Сочельник

Рождественская обрядовая еда осталась украинской Фото: 24tv.ua

Украинцы делятся на тех, кто больше любит Новый год и для кого важнее Рождество. Понятно, что традиции праздничного стола у нас до сих пор советские. А поскольку это настоящий ритуал, то меняется со скрипом, тяжело и долго. И изменения эти скорее косметические - вместо колбасы добавить в оливье говядину, , - пишет для журнала "Країна" журналист Игорь Лубянов.

Некоторые украинские кулинары и владельцы ресторанных сетей пытаются с этим бороться. Дмитрий Борисов и Евгений Клопотенко разработали привлекательное новогоднее меню с другими образцами. Однако это в определенной степени высокая кухня. У нее есть поклонники среди тех, кто может позволить себе заказывать еду в ресторанах. Массового отхода от советской кухни не наблюдается.

С Рождеством проще. Рождественская обрядовая еда осталась украинской. И здесь видна пропасть между традиционными празднованиями этих двух дат. Рождество - образец того, каким украинский праздник должен быть, и как он сопровождается кулинарно. Кстати, не слишком известный факт - даже несмотря на то, что отмечается рождение Иисуса Христа и Рождество является великим церковным праздником, Русская церковь в Украине издавна скептически относилась к ужину в Сочельник. И постоянно подчеркивала, что он таит в себе что-то магическое, языческое. И лучше от него отказаться. То, что запрещали колядки, это всем известно, а вот насчет ужина — непривычно. И это не только в XIX веке. Перед каждым Рождеством священники на околоправославных сайтах РПЦ в Украине советуют отказаться от традиционного ужина как суеверия. Украинские рождественские традиции так раздражают россиян, третий век их пытаются искоренять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев

Еще больше их раздражает кухня. Потому что кулинарные привычки - это то, что принципиально отличает представителей разных стран и народов. Помните "Московиаду" Юрия Андруховича - он выдал там замечательный иронический пассаж об антропологии:

"Теперь любой здешний шовинюга имеет все основания говорить: "Да мы единый народ! Мы ведь даже внешне ничем не отличаемся!" И слабыми будут мои аргументы о Пилипе Орлике и казацком барокко. Или о Веделя и украшенных барвинком мечах. Потому что он только кивнет головой в этих спящих толстых людей, несчастных и убогих, но даже неосознающих, что они несчастны и бедны. Только кивнет головой".

Так же и с кухней.

Полный текст читайте в журнале "Країна"