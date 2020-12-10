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четверг, 10 декабря 2020 14:55

Робот-хирург во львовской больнице провел 1-ю операцию

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Робот-хирург во львовской больнице провел 1-ю операцию
Первым пациентом робота-хирурга стал 50-летний житель Львовской области из города Броды. Фото: Олег Самчук в Facebook

1-ю операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи провел робот-хирург Da Vinci.

Он сделал ее без единого разреза, только проколами, смог удалить грыжу диафрагмы, сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в Facebook.

1-м пациентом робота-хирурга стал 50-летний житель Львовской области из города Броды. Он обратился к врачам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение.

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"Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Надо было оперировать", - отметил Олег Самчук.

По его словам, робот во время операции был в нескольких метрах от пациента. Его камера транслировала изображение медикам, которые в свою очередь руководили 4 "руками" работа на расстоянии. По словам директора больницы, Da Vinci безупречно устранил проблему и даже сделал пластику пациенту. Сейчас пациент уже в сознании.

Da Vinci прибыл из США. Это подарок хорошего друга больницы Ростислава Кисиля и его компании Meest. Работа будут использовать в удалении опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и кардиохирургии.

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