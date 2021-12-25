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суббота, 25 декабря 2021 14:54

Ревакцинация против Covid-19 — санврач назвал дату, когда нужно прививаться повторно

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Ревакцинация против Covid-19 — санврач назвал дату, когда нужно прививаться повторно
Для повторной прививки можно выбрать другую вакцину. Фото: Reuters

Ревакцинацию двумя дозами можно получить через год после базовой прививки.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузьмин.

По его словам, человек, получивший прививку в 2021 году, должен через год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины.

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Кузьмин объяснил, что украинцы смогут выбрать другую вакцину, которую использовали во время первой прививки.

"В Украину может приехать любая вакцина: это может быть AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson или другой тип вакцины, и точный график поставки вакцины по механизму Covax будет известен только в первом квартале 2022 года. Таким образом, учитывая текущие остатки, нас законтрактовано или уже гарантировано поступление для вакцинации по крайней мере 70% населения Украины полноценной ревакцинацией двумя дозами", — рассказал Игорь Кузьмин.

Также по его словам, в Украине прививалось уже почти 45% одной дозой и двумя 40%.

За все время пандемии в Украине заболело 3,6 млн. граждан, выздоровело 3,4 млн., а умерло от коронавируса 94 700 тыс. человек. Всего вакцинировано 14,5 млн. украинцев, из которых две дозы получили 13,3 млн.

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