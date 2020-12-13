Решение принято: Германия вводит локдаун

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 477
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 954
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 612
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4239
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4599
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1494
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 486
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3339
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1035
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 594
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 216
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2034
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1035
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3240
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 603
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
воскресенье, 13 декабря 2020 15:41

Решение принято: Германия вводит локдаун

  Комментировать
Решение принято: Германия вводит локдаун
В период жесткого карантина будут работать аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Фото: pexels-anna-shvet

С 16 декабря по 10 января Германия вводит жесточайшие ограничения, из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Через три дня по всей стране прекращают работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных. Школы и детские сады также закроют.

Решение приняли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии, пишет Deutsche Welle.

Исключением станут рождественские праздники. В это время людям будут разрешены встречи в узком семейном кругу, правда, максимальное число участников должно составлять не более девяти взрослых. Количество будут определять федеральные земли в зависимости от эпидемиологической ситуации. В новогоднюю ночь массовые мероприятия запрещены. Также гражданам предлагают отказаться от запуска фейерверков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун в феврале: Степанов прокомментировал возможный вариант

В период жесткого карантина открыты аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Разрешается посещение богослужений в храмах, но только при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Пение в храмах запрещается. На большие богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. Гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу.

Утешить предприятия, которые в этот период будут находиться в затруднительном положении государство решило денежной помощью. Максимальная увеличивается с 200 до 500 тыс. евро, но только для тех компаний, которым прямо или косвенно угрожает банкротство.

Планируемого срока карантина с 8 по 24 января недостаточно. Експертка ВОЗ раскритиковала малый срок локдауна в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Решение принято: Германия вводит локдаун». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

В Киеве арестовали 40 националистов

Сожгли библиотеку

Ярузельский боялся введения в Польшу советских войск

Любовный напиток варят из шоколада

В Крыму объявили республику

Футбольная Украина вышла из состава СССР

Соревновались на скорость - кто отрубит больше голов

Музыканта-вундеркинда отметил Папа Римский

Диктатор прятался в яме

Элтон Джон вышел к публике в платье балерины

Самое читаемое
Отпускные будут рассчитывать по-новому
Отпускные будут рассчитывать по-новому Просмотров: 10944
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 9567
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья 1 Просмотров: 9092
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 6930
Начался суд над самым кровавым маньяком Украины
Начался суд над самым кровавым маньяком Украины
 1 Просмотров: 5949
Здоровье
Коронавирус в ВСУ: заражено 108 человек
Коронавирус в ВСУ: заражено 108 человек Просмотров: 36
В столице обнаружили более тысячи больных на Covid-19
В столице обнаружили более тысячи больных на Covid-19 Просмотров: 63
Навального во второй раз пытались отравить
Навального во второй раз пытались отравить Просмотров: 783
Китайская вакцина от Covid-19 прошла очередную фазу клинических испытаний
Китайская вакцина от Covid-19 прошла очередную фазу клинических испытаний Просмотров: 207
Коронавирус в Украине: зафиксирован более 9 тыс. новых случаев
Коронавирус в Украине: зафиксирован более 9 тыс. новых случаев Просмотров: 288
Больше всего комментируют
17
Умер актер Валентин Гафт
9
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
9
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
2
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
1
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
Голосов: 707
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть