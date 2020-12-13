Решение принято: Германия вводит локдаун

В период жесткого карантина будут работать аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Фото: pexels-anna-shvet

С 16 декабря по 10 января Германия вводит жесточайшие ограничения, из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Через три дня по всей стране прекращают работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных. Школы и детские сады также закроют.

Решение приняли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии, пишет Deutsche Welle.

Исключением станут рождественские праздники. В это время людям будут разрешены встречи в узком семейном кругу, правда, максимальное число участников должно составлять не более девяти взрослых. Количество будут определять федеральные земли в зависимости от эпидемиологической ситуации. В новогоднюю ночь массовые мероприятия запрещены. Также гражданам предлагают отказаться от запуска фейерверков.

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В период жесткого карантина открыты аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Разрешается посещение богослужений в храмах, но только при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Пение в храмах запрещается. На большие богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. Гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу.

Утешить предприятия, которые в этот период будут находиться в затруднительном положении государство решило денежной помощью. Максимальная увеличивается с 200 до 500 тыс. евро, но только для тех компаний, которым прямо или косвенно угрожает банкротство.

Планируемого срока карантина с 8 по 24 января недостаточно. Експертка ВОЗ раскритиковала малый срок локдауна в Украине.