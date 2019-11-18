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понедельник, 18 ноября 2019 16:34

Регулярное и тщательное мытье рук может уменьшить частоту приема антибиотиков - Супрун

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Регулярное и тщательное мытье рук может уменьшить частоту приема антибиотиков - Супрун
Врачи должны сознательно назначать антибиотики только тогда, когда это действительно необходимо Фото: АиФ

Чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков ставит под угрозу здоровье человечества.

Бактерии обладают способностью привыкать и приспосабливаться к действию антибиотиков. Лечить болезни становится сложнее и дольше. Болезни дают осложнения и приводят к инвалидности. Кроме того, может возникнуть цепная реакция. Ведь не имея действенных лекарств, которые могут побеждать инфекции, очень опасно проводить трансплантацию органов, хирургические операции или химиотерапии при онкологических заболеваний, пишет бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Спрун объяснила, что делает бактерии устойчивыми к действию антибиотиков: чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков для лечения или профилактики болезней. Особенно, вредно "лечить" антибиотиками болезни, вызванные, например, вирусами несоблюдение курса лечения. Прерывание курса только делает бактерии сильнее; некачественный инфекционный контроль в медицинских учреждениях; несоблюдение базовых правил гигиены и санитарии; чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве, разведении рыбы и аграрных культур. Антибиотикорезистентные бактерии попадают в организм человека вместе с пищей и водой; отсутствие принципиально новых антибиотиков. Причина - слишком быстрая адаптация бактерий, что требует оперативности и больших инвестиций.

Чтобы предотвратить антибиотикорезистентности, нужно регулярно и тщательно мыть руки. Это предотвращает распространение бактерий, а следовательно - уменьшает потребность в использовании антибиотиков.

Антибиотики бессильны против вирусов. Принимайте антибиотики только по рецепту врача. Не покупать лекарства для лечения болезней, вызваны не бактериями. Если есть необходимость в лечении антибиотиками, пейте их до конца. Не прерывайте курс лечения, даже если вам стало лучше. Не передавайте никому антибиотики, оставшиеся после вашего курса лечения. Подбирать их нужно очень индивидуально, и делать это может только квалифицированный медик. Вакцинируйтесь - это предотвращает распространение болезней, а затем и использованию антибиотиков.

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Врачи должны сознательно назначать антибиотики только тогда, когда это действительно необходимо. И ни в коем случае не лечить грипп или простуду антибиотиками. Если есть возможность, необходимо провести тест, чтобы определить устойчивость к антибиотикам. Большой проблемой является неконтролируемый продажу антибиотиков без рецептов.

Бесконтрольное использование антибиотиков в пищевой промышленности вызывает болезни и антибиотикорезистентность, которую Всемирная организация здравоохранения уже официально признала глобальной угрозой здоровью человека и продовольственной безопасности – заявляет автор петиции, управляющий акционер компании EPIKUR Алексей Коваленко.

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