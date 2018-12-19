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среда, 19 декабря 2018 14:58

Развенчали самые популярные мифы о раке груди

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Развенчали самые популярные мифы о раке груди
Рак молочных желез является одним из самых распространенных видов онкопатологии. ФОТО: vseodetyah.com

Рак молочных желез является одним из самых распространенных видов онкозаболеваний. Как и с другими, вокруг него сложилось много мифов и вымыслов. Эти ложные убеждения только сеют панику и нередко мешают ранней диагностике этой болезни.

Рассказало о самых распространенных мифах о раке молочных желез интернет-издание Medium.

Миф №1. Пользование дезодорантом приводит к раку молочных желез.

Факт: В свое время ученые обнаружили в дезодорантах и антиперспирантах химические вещества, способные вызвать в клетках молочных желез изменения, которые могут привести к развитию рака. Однако на сегодняшний день отсутствуют научные доказательства того, что пользование подобными средствами гигиены действительно приводит к зарождению злокачественных опухолей.

Миф №2. Ношение бюстгальтера с косточками вызывает развитие рака.

Факт: Никаких научных подтверждений этой гипотезе ученые не нашли.

Миф №3. Травмирование груди грозит развитием в ней злокачественной опухоли.

Факт: Ученые отрицают наличие связи между травмами молочных желез и поражением их раком.

Миф №4. Наличие рака молочных желез у одного из членов семьи означает, что он неизбежно разовьется и у других.

Факт: Наличие рака груди в семейном анамнезе действительно повышает риск заболеть. Однако по данным статистки, у большинства людей с таким диагнозом не было родственников со злокачественными опухолями молочных желез. Только 13% больных раком груди имели близкого родственника с таким же заболеванием.

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Миф №5. Рак груди обязательно проявляется в форме шишки.

Факт: Наличие новообразования — это лишь 1 из симптомов. На самом деле 6 из 8 признаков рака молочных желез абсолютно неощутимы.

Миф №6. Мужчинам рак груди не угрожает.

Факт: У мужчин тоже есть молочные железы, поэтому от риска заболеть этим видом рака представители мужского пола не застрахованы. В США ежегодно фиксируется более 2 тысяч новых и 440 смертельных случаев рака груди у мужчин.

Миф №7. Рак груди — проблема женщин старшего возраста.

Факт: Рак молочных желез может развиться в любом возрасте. Случаев ранней заболеваемости значительно меньше, однако они есть. Болеют и подростки, и даже дети.

Миф №8. У беременных рак молочных желез развиться не может.

Факт: Рак груди на самом деле является самым распространенным видом онкозаболеваний у беременных и недавно родивших женщин. Во время беременности и в период лактации молочные железы становятся еще более нежными и чувствительными. Поэтому риск зарождения в них опухоли становится выше. Выявить же новообразования на ранней стадии во время беременности и в период лактации гораздо сложнее, ведь грудь значительно увеличивается в размере и становится набухшей. Таким образом, характерную шишку можно запросто пропустить.

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Миф №9. Носить близко к груди мобильный телефон нельзя из-за возрастания вероятности развития рака.

Факт: Ни одно научное исследование не подтвердило связи между воздействием мобильного телефона и зарождением злокачественных опухолей.

Миф №10. Здоровый образ жизни на 100% защищает от рака груди.

Факт: Здоровое питание и спорт только снижают риски появления онкозаболеваний, но не гарантируют 100-процентной защиты. Конкретной стратегии для профилактики злокачественных опухолей не изобретено. Однако все же крайне важно быть физически активным, иметь здоровый рацион, богатый фруктами и овощами, контролировать свой вес и ограничивать себя в употреблении спиртных напитков. Соблюдение таких правил значительно уменьшит вероятность заболеть раком, независимо от его типа.

Ранее рассказали о возможных причинах появления рака. Как оказалось, повышает риск развития злокачественных опухолей даже любимое украинцами сало и популярный ныне шеллак.

medium.com
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