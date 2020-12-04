Разработчики вакцины не смогут изготовить ее анонсированное количество до конца года - СМИ

Обычно компании сначала разрабатывают вакцину, получают разрешение на использование, а уже потом налаживают поставки всего необходимого для производства. Фото: pixabay

До конца 2020 года компания Pfizer сможет выработать 50 млн доз вакцины от коронавируса вместо запланированных 100 млн.

Причиной стали проблемы с поставками необходимых веществ, пишет The Wall Street Journal.

"Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план по поставкам на этот год", - сказал изданию источник, задействован в работе над вакциной.

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По словам собеседника издания, организация поставок компонентов, необходимых для производства этой вакцины, проводилась форсированными темпами.

"Сейчас все делалось одновременно: мы начали работать над системой поставок компонентов в марте, когда разработку вакцины не было завершено. Это совершенно беспрецедентно", - сказал он.

Обычно компании сначала разрабатывают вакцину, получают разрешение на использование, а уже потом налаживают поставки всего необходимого для производства. В случае же с коронавирусом пришлось все делать в сжатые сроки и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины. Американские СМИ объясняют, что во время вакцинации нужно 2 укола. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.

Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний сделал вывод, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на 3 месяца.