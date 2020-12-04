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пятница, 04 декабря 2020 06:32

Одна из вакцин от Covid-19 дает иммунитет лишь на три месяца - исследование

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Одна из вакцин от Covid-19 дает иммунитет лишь на три месяца - исследование
Вакцина от Moderna дает иммунитет на три месяца. Фото: Reuters

Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца.

Исследователи института, который совместно разрабатывал препарат, изучали иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата, сообщает France 24.

Вакцину, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.

По результатам исследования, количество произведенных после применения вакцины антител "с тем, как и ожидалось, немного сокращается, но их количество остается высокой у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации".

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Напомним, американская компания Moderna в ходе третьей фазы исследования заявила об эффективности в 94,1% своей вакцины от COVID-19, а против тяжелых случаев коронавирусной болезни - 100%. Moderna, как и компания Pfizer надеется уже в декабре начать первую волну вакцинации в США.

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