Расследование выявило фиктивность фирмы, которая регистрировала вакцину в Украине

Украине нужно было настаивать на регистрации вакцины непосредственно самим производителем Serum Institute of India. Фото: pixabay

В Украине зарегистрировали прототип вакцины AstraZeneca, ее индийскую версию CoviShield, через фирму Grace Of God, которую основали 3 месяца назад.

Компания также имеет фиктивный адрес, сообщили в расследовании журналиста Татьяны Чорновил, передает Еспресо.TV.

"Решение о компании, которая будет осуществлять регистрацию вакцины в каждой отдельной стране определяется самим поставщиком", - сообщила директор британской компании-посредника в закупке вакцины Grown Agent Татьяна Коротченко.

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Украине нужно было настаивать на регистрации вакцины непосредственно самим производителем Serum Institute of India, так как в противном случае неизвестно кто ответственен за качество препарата. Открытые данные свидетельствуют, что директором, руководителем и бенефициаром ООО Grace Of God является индус Пранаав Кумар. Его по месту регистрации не было. Фирма зарегистрирована в бизнес-центре на Русановке в Киеве, но реально ее там нет.

В этом же офисном помещении расположена компания сожителя Пранаава Кумара, Кульдипа Кумара. Она в 1001-м офисе, которого не существует. Здание имеет 8 этажей и офисы на последнем этаже имеют нумерацию 800.

ООО "ВИА Мобайлс Юкрейн", которую зарегистрировал сожитель Кумара, проходит по уголовным делам, где расследуется, как эта фирма формировала фиктивный налоговый кредит. То есть занималась минимизацией налогов, предоставляла такие услуги другим фирмам, по поводу чего было расследование в 2018-2019 годах.

Это означает, что фирма, которая зарегистрировала в Украине CoviShield имеет фиктивный адрес, и бенефициара, который зарегистрирован в фиктивном помещении, вместе с родственником, за которым тянется шлейф уголовных дел - от мошенничества до минимизации налогов.

3 сотрудников Службы здравоохранения Ганы подозревают в краже вакцины Covishield. Полиция задержала сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гейсси.