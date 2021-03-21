Расследование выявило фиктивность фирмы, которая регистрировала вакцину в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 639
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 846
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
8 Просмотров: 2025
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 873
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 513
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1098
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 756
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1008
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 873
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 441
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 756
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 216
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1098
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 36
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
воскресенье, 21 марта 2021 16:51

Расследование выявило фиктивность фирмы, которая регистрировала вакцину в Украине

  Комментировать
Расследование выявило фиктивность фирмы, которая регистрировала вакцину в Украине
Украине нужно было настаивать на регистрации вакцины непосредственно самим производителем Serum Institute of India. Фото: pixabay

В Украине зарегистрировали прототип вакцины AstraZeneca, ее индийскую версию CoviShield, через фирму Grace Of God, которую основали 3 месяца назад.

Компания также имеет фиктивный адрес, сообщили в расследовании журналиста Татьяны Чорновил, передает Еспресо.TV.

"Решение о компании, которая будет осуществлять регистрацию вакцины в каждой отдельной стране определяется самим поставщиком", - сообщила директор британской компании-посредника в закупке вакцины Grown Agent Татьяна Коротченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Странам ЕС пытались продать несуществующие вакцины

Украине нужно было настаивать на регистрации вакцины непосредственно самим производителем Serum Institute of India, так как в противном случае неизвестно кто ответственен за качество препарата. Открытые данные свидетельствуют, что директором, руководителем и бенефициаром ООО Grace Of God является индус Пранаав Кумар. Его по месту регистрации не было. Фирма зарегистрирована в бизнес-центре на Русановке в Киеве, но реально ее там нет.

В этом же офисном помещении расположена компания сожителя Пранаава Кумара, Кульдипа Кумара. Она в 1001-м офисе, которого не существует. Здание имеет 8 этажей и офисы на последнем этаже имеют нумерацию 800.

ООО "ВИА Мобайлс Юкрейн", которую зарегистрировал сожитель Кумара, проходит по уголовным делам, где расследуется, как эта фирма формировала фиктивный налоговый кредит. То есть занималась минимизацией налогов, предоставляла такие услуги другим фирмам, по поводу чего было расследование в 2018-2019 годах.

Это означает, что фирма, которая зарегистрировала в Украине CoviShield имеет фиктивный адрес, и бенефициара, который зарегистрирован в фиктивном помещении, вместе с родственником, за которым тянется шлейф уголовных дел - от мошенничества до минимизации налогов.

3 сотрудников Службы здравоохранения Ганы подозревают в краже вакцины Covishield. Полиция задержала сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гейсси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Расследование выявило фиктивность фирмы, которая регистрировала вакцину в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
марта

В огне погибли 16 человек

Умерла легенда украинской социологии

Запатентовали новый музыкальный инструмент

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 21051
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 15148
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 7569
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 5112
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 4149
Здоровье
МЗ обновило карантинные зоны - стало больше красных регионов
МЗ обновило карантинные зоны - стало больше красных регионов 1 Просмотров: 972
Голубовская объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса
Голубовская объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса Просмотров: 918
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за сутки
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за сутки Просмотров: 657
Медики рассказали о "побочных эффектах" частого употребления меда
Медики рассказали о "побочных эффектах" частого употребления меда Просмотров: 2313
Назвали главные признаки нехватки железа в организме
Назвали главные признаки нехватки железа в организме Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
10
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
8
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
5
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
4
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Голосов: 226
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть