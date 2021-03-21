Медики украли вакцину Covishield, чтобы продать

Следствие утверждает, что краденую вакцину вводили клиентам по цене 200 Ганский седи, то есть около $ 35 за укол. Фото: pixabay

3 сотрудников Службы здравоохранения Ганы подозревают в краже вакцины Covishield.

Полиция задержала сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гейсси, сообщает "Синьхуа".

Есть версия, что они украли 36 ампул с вакциной Covishield.

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Следствие утверждает, что краденую вакцину вводили клиентам по цене 200 Ганский седи, то есть около $ 35 за укол.

Еще один подозреваемый сотрудник санэпиднадзора пока находится на свободе. Его подозревают в краже 26 ампул той же вакцины из хранилища.

Один из крупнейших в мире производителей вакцин от коронавируса Индия не может нарастить объемы производства, несмотря на все старания, потому что США не поставляют необходимых компонентов, придерживая их для собственных нужд. "Индийский институт сыворотки" SII, который производит вакцины Novavax и AstraZeneca.