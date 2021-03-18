Индия не может нарастить объемы производства Covid-вакцин

Вакцина против коронавируса. Иллюстративное фото / Getty Images

Один из крупнейших в мире производителей вакцин от коронавируса Индия не может нарастить объемы производства, несмотря на все старания, потому что США не поставляют необходимых компонентов, придерживая их для собственных нужд.

"Индийский институт сыворотки" SII, который производит вакцины Novavax и AstraZeneca, обеспокоен из-за нехватки сырья. Об этом пишет ВВС.

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Исполнительный директор SII Адар Пунавалла объяснил обеспокоенность запретом США на экспорт компонентов, необходимых для производства вакцин. В частности, специальных пакетов и фильтров, сред для культивирования клеток, одноразовых трубок и специальных химикатов.

SII направила правительству Индии письмо с просьбой вмешаться, чтобы гарантировать бесперебойное производство и поставку вакцин по миру.

Президент Джо Байден попросил администрацию выявить потенциальный недостаток материалов, необходимых для производства вакцины в США. Он сослался на "Закон об оборонном производстве" 1950-х годов, который дает главе государства право мобилизовать внутреннюю экономику в ответ на чрезвычайные ситуации. Это позволяет Америке ограничивать экспорт, чтобы иметь возможность наращивать собственное производство. Предшественник Трамп тоже использовал эти полномочия для ограничения экспорта некоторых средств индивидуальной защиты в прошлом году.

В начале марта представители различных мировых производителей вакцин предупредили, что ограничение экспорта от основных поставщиков может повлиять на мировое производство, ведь некоторые компоненты не стандартизированы и узкоспециализированы. Замена их другими может привести к задержке до года.

Эксперт из университета Ливерпуля, доктор Сара Шиффлинг говорит, что цепочка поставок фармацевтических препаратов сложная.

"Даже когда спрос высокий, новые поставщики не могут появиться так быстро, как в других отраслях, или им не будут доверять", - говорит эксперт.

Сейчас в Индии одобрены 2 вакцины - Oxford-AstraZeneca, известная как Covishield и принятая в Украине, и Covaxin, разработанная в индийских лабораториях. С начала января около 130 млн доз Covishield были экспортированы по миру или использованы в стране.

Индийские фармацевтические компании в течение нескольких месяцев наращивали производство, добавляя новые мощности или модернизируя существующие производственные линии для удовлетворения внутреннего спроса и глобальных потребностей. В январе SII заявил, что производит 60-70 млн доз вакцин в месяц, и планировал увеличить производство до 100 млн доз с марта. Но этого так и не произошло из-за дефицита в поставках компонентов.