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пятница, 14 мая 2021 14:53

Рассказали, как переболеть коронавирусом в легкой форме

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Рассказали, как переболеть коронавирусом в легкой форме
В Минздраве назвали способ переболеть коронавирусом в легкой форме. ФОТО: pixabay.com

Физическая активность или занятия спортом снижают вероятность заболеть Covid -19 в тяжелой форме. Сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время ежедневного брифинга.

Санврач отметил, что даже 20 мин. упражнений помогут избежать неблагоприятных последствий болезни.

Ляшко добавил, что такая рекомендация была опубликована в британском научном журнале спортивной медицины.

"Доказанный факт - физическая активность снижает вероятность перенести Covid-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут физкультуры в неделю с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после болезни", - сказал Ляшко.

Тем, кто уже переболел, важно постепенно возвращаться к физической активности. Это поможет восстановиться после перенесенного заболевания. Но к спорту можно возвращаться после полного исчезновения симптомов болезни, заметил Ляшко.

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За последние сутки в Украине обнаружили 7562 новых больных коронавирусом, что на 749 больше, чем днем ​​ранее. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 143 448 украинцев. Умерли 47 620 пациентов, из них 287 - за последние сутки. Выздоровели 1 832 643 пациента, за последние сутки - 15 958. Предыдущие два дня количество выздоровлений переваливала за 19 тыс.

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