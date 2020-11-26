Рассказали, где больным взять бесплатные кислородные концентраторы

Ирина Кошкина советует искать кислородные концентраторы через благотворительные фондыФото: facebook.com

Сейчас очень востребованы кислородные концентраторы. Люди ними спасаются при Коронавирусная удушье, когда им не хватает мест в больницах.

Устройства бывают украинских и иностранных производителей. Продают в интернете от 10-15 тыс. Грн. Ситуация с кислородными концентраторами в стране хаотична. Их мало в наличии. На них нужно "охотиться" или ждать по неделе.

Их не обязательно покупать. Можно со справкой от врача обратиться к общественным организациям, которые предоставляют бесплатно во временное пользование концентратор.

Об этом рассказывает Ирина Кошкина, исполнительный директор благотворительного фонда "СВОИ".

"Мы в сентябре заходили в ковид с парком в 70 кислородных аппаратов. Сейчас к Новому году планируем увеличить его до 100 Их закупаем за благотворительные средства. Еще не приходилось ни разу силой у людей забирать концентраторы после выздоровления. Они хорошо помнят, как недавно сами искали кислород после отказа в больнице. Поэтому отдают аппараты, чтобы спасти еще кого-то", - отмечает специалист

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Благодаря участию в программе Гуманитарная почта Украины, организация стала партнером по одной из почтовых служб. Теперь устройства передают бесплатно по всем областям. После получения человек пользуется концентратор, пока не будет показателя сетурации 90.

Чтобы проверить в каком состоянии больной, члены организации звонят раз в 10 дней.

До 20 тыс. случаев заражения коронавируса в сутки могут фиксировать в Украине в 1-й половине декабря. Такой прогноз сделали ученые мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.