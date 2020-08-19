Раскрыли в чем на самом деле пользу слив

Слива нормализует давление и чистит печень. Фото: 365news.biz

Мякоть сливы по составу богаче, чем яблоки или груши. Содержит различные витамины и микроэлементы, которые полезны организму и психике.

Там много цинка, меди, кальция, натрия, йода, фосфора, железа, калия, пектинов, витаминов РР, С, Е, бета-каротина и витаминов группы В. Употребление слив позволяет вывести из организма шлаки, радионуклиды и канцерогены. Слива содержит уникальные вещества - кумарины, которые препятствуют образованию тромбов.

Сливы улучшают белковый обмен, укрепляют кровеносные сосуды. Плоды рекомендуется даже при язве желудка, изжоге, когда нельзя есть, например, яблоки через их кислоту. Имеют мягкое желчегонное действие, выводят из организма излишки жидкости и соли.

Чрезмерное потребление слив может привести к расстройству желудка.

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Слива способствует выведению холестерина из организма и нормализации давления. Полезна при ревматизме и подагре.

Эти плоды укрепляют печень и очищают кровь, изгоняя из тела токсины.

Кроме слив, также очень полезны яблоки. Если есть их каждый день, то организм насытится витаминами С, А, магнием и железом. Благодаря этим элементам, фрукт способен уберечь вас от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей.