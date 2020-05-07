Рада приняла законопроект о страховании медиков от Covid-19

20% инфицированных украинцев - медики. Фото: Reuters

Парламент принял в целом законопроект, предусматривающий компенсации медицинским работникам, которые умерли или получили инвалидность вследствие работы с коронавирусной инфекцией.

"За" проголосовали 340 народных депутатов. Они поддержали законопроект "слуг народа" №3376-1, который подали как альтернативу законопроекту депутатов "Европейской солидарности" №3376.

Документ приравнивает медработников, умерших от Covid-19, по своему статусу к военнослужащим, погибшим при исполнении военной службы.

Страховые выплаты работникам учреждений Минздрава предусмотрены:

- в случае установления группы инвалидности в течение 1 календарного года, наступившей вследствие заболевания коронавирусной болезнью, при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения - в зависимости от установленной работнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, но не менее 300-кратного размера прожиточного минимума (на сегодня это - 630 600 грн)

- в случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (на сегодня - 1 576 500 грн).

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В Украине каждый пятый инфицированный коронавирусом - медик. Всего с начала пандемии лабораторно подтвердили 13 691 случай заболевания Covid-19. Из них 340 - летальные.