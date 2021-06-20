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Пять необычных симптомов, указывающих на болезни сердца

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Пять необычных симптомов, указывающих на болезни сердца
Сердечный приступ определяют по боли в сердце. Фото: medifinanse.pl

Отек лодыжек и боль в животе могут быть признаком сердечной недостаточности. Кажется, что резкое жжение в желудке, а на самом деле будет болеть сердце. Также иногда может ощущаться боль в челюсти или спине.

Об этом рассказал Gazeta.ua Андрей Капталан, кардиолог, заведующий отделением Клиники для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

"Боль в груди - один из самых распространенных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Такая боль имеет сжимающий характер. Возникает ощущение груза, давящего на грудь. Это нельзя игнорировать, особенно, если регулярно повторяется", - пояснил врач.

Также малоизвестным симптомом является учащенное сердцебиение и бледность кожи. Они возникают из-за того, что кровь человека, страдающего заболеваниями сердечно-сосудистой системы, плохо циркулирует, а клетки не получают необходимое количество кислорода.

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Боль в левой руке или боль, отдающая в шею, скорее всего связана с сердцем.

Должно насторожить потоотделение в состоянии покоя. Это свидетельствует об осложнении в работе сердечно-сосудистой системы или внезапный сердечный приступ. Человека бросает в холодный пот, а потом начинается чрезмерное потоотделение.

Болезни сердца занимают первое место среди причин смертности в Украине, опережают даже рак. Ежегодно в стране регистрируется 50 тыс. случаев инфаркта миокарда. Болезнь коварна. Может годами проявляться симптомами, которые, на первый взгляд, не являются характерными для нее.

О том, как уберечься от инфаркта, что должно насторожить и как Covid-19 повлиял на сердечно-сосудистые заболевания рассказала Анна Солощенко, столичный кардиолог.

Автор: Екатерина Романчук
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30
июня

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