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вторник, 11 августа 2020 12:01

Путин заявил о регистрации первой вакцины от коронавируса

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Путин заявил о регистрации первой вакцины от коронавируса
В России зарегистрировали первую вакцину. Фото: pixabay

О регистрации первой вакцины от коронавируса в России объявил Владимир Путин.

Одна из его дочерей уже получила эту вакцину, сообщают ТАСС и Интерфакс.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет, повторяю прошла все необходимые проверки ", - заявил Путин на совещании с членами российского правительства.

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По его словам, после прививки у дочери поднялась температура, но потом сформировался иммунитет.

"После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим и все", - сказал он.

Речь идет о вакцине, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробилогии им. Гамалеи. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что первыми вакцину получат медики и учителя. В российском правительстве утверждают, что несколько стран "проявляет интерес к российской вакцине".

Китайская фирма Synovac Biotech подала заявку на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины против Covid-19 в Бангладеш. Производитель заявляет об эффективности вакцины на уровне 99%.

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