Простой продукт, который избавляет от проблем с кишечником

Семена льна помогают наладить работу кишечника. ФОТО: fashionlady.in

Семена льна улучшают микрофлору кишечника. В результате налаживается пищеварение, прекращают беспокоить запоры. Все благодаря высокому содержанию в семенах льна клетчатки.

В составе этого продукта также имеются омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Они уменьшают воспаление, стимулируют иммунитет, предупреждают образование жировой массы. Также регулируют уровень холестерина в крови, благодаря чему предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Сообщает yourNews.

Потреблять семена льна можно в перемолотом виде либо целым. Достаточно добавить небольшое количество в кашу, салат, йогурт, соус для бутербродов. Целесообразно бросить семена льна в тесто на пироги, кексы или печенье. Полезно также льняное масло. Им можно заправлять салаты.

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Микрофлора кишечника — это совокупность микроорганизмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте. Она выполняет множество жизненно важных функций. Участвует не только в процессах пищеварения и усвоения витаминов, но и во всех видах обмена веществ. Поддерживает нормальную работу иммунитета, влияет на скорость выведения из организма токсинов.