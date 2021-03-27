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суббота, 27 марта 2021 11:01

Производителей Covid-вакцин освободили от ответственности за последствия

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Производителей Covid-вакцин освободили от ответственности за последствия
Из производителей вакцин сняли ответственность: закон вступил в силу. ФОТО: pixabay.com

Производителей Covid-вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за последствия прививок. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Вчера документ был опубликован в издании "Голос України".

Закон будет действовать в течение четырех лет.

Согласно документу производителей освобождаются от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от Covid-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения. Это связано с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Медицинские работники также освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкции.

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Однако государство обеспечивает компенсационные выплаты в случае наступления последствий вакцинации в порядке, установленном правительством. Порядок компенсаций должен разработать и ввести Кабинет министров в месячный срок.

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов пояснил, что такой шаг необходим для получения определенных видов вакцин по механизму COVAX. Степанов отметил, что за последствия будет отвечать не производитель, а государство Украина.

Он заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин. Принять такое решение может Кабинет министров.

Между вакцинами Sinovac и AstraZeneca, которую уже используют в Украине, есть некоторые отличия. Sinovac будут использовать для тех категорий населения и на тех платформах, которые сделают невозможным разлив. Вакцина Sinovac 1-дозная, тогда как AstraZeneca 10-дозная.

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