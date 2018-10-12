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пятница, 12 октября 2018 15:37

Прививка от гриппа: назвали где и почем купить вакцину

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Прививка от гриппа: назвали где и почем купить вакцину
Вакцина от гриппа в аптеках стоит 200 гривен Фото: tvoemisto.tv

Минздрав закупил 350 000 вакцин, которые можно будет найти во всех аптеках страны. За них придется отдать не менее 200 грн. Однако, медики уверяют, что вакцины качественные и безопасные.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В этом году в Украине доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" (производитель - "Санофи Пастер", Франция) и "Джис Флю" ( "Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея).

Вакцину "Ваксигрип Тетра" можно применять для прививки детей от трех лет, а "Джис Флю" - от шести месяцев.

Стоимость вакцин будет колебаться от 200 до 350 гривен. В ведомстве напомнили, что лечение гриппа, по разным оценкам, обойдется пациенту от 420 до 2800 грн в зависимости от тяжести течения болезни.

"Ежегодная вакцинация - самое действенное средство для профилактики гриппа. Вакцина не влияет негативно на иммунитет человека, а укрепляет его и заставляет работать более активно и продуктивно", - напомнили в Минздраве.

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В первую очередь прививки необходимо сделать: медработникам, учителям, детям в возрасте до пяти лет, беременным женщинам, пожилым людям в возрасте от 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями и всем, кто работает в местах скопления людей.

В Украину уже пришел грипп. Медики называют ситуацию необычной, потому что рост количества больных наблюдалось уже в сентябре.

В этом году ожидают 3 штамма вируса. Среди них, так называемый "свиной грипп" - "Мичиган". Остальные - "Сингапур" и "Колорадо". Активно распространяться они начнут в конце ноября, а пик эпидемии вирусологи прогнозируют в январе.

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