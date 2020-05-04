Повторное заражение коронавирусом: специалисты объяснили, что на самом деле происходит

Специалисты ВОЗ до сих пор не знают, свидетельствует ли наличие в организме человека антител Covid-19 об иммунитете к новой болезни. Фото: REUTERS

Повторный положительный результат теста на наличие Covid-19 у пациентов, которых считают вылеченными, вызывают мертвые клетки легких.

Об этом заявила руководительница подразделения Всемирной организации здравоохранения из новых болезней Мария Ван Керхове, комментируя апрельскую информацию о 2,1% пациентов в Южной Корее. Они, вылечившись от коронавируса, имели повторное лабораторное подтверждение болезни.

По словам Ван Керхове, у некоторых людей действительно после негативной реакции на Covid-19, через неделю-две, или даже позже, могут снова выявить наличие коронавирусной инфекции, пишет ABC News.

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"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не является инфекционный вирус, это не есть реинфекцией, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления. Это действительно интересно", - пояснила Ван Керхове.

Вместе с тем она отметила, что специалисты ВОЗ до сих пор не знают, свидетельствует ли наличие в организме человека антител Covid-19 об иммунитете к новой болезни.

"Означает ли это, что они имеют прочную защиту от повторного заражения? И если да, то как долго эта защита продолжается. Мы еще не знаем ответа", - добавила специалист.

Корейские ученые обнаружили, что при наличии антител возможность повторно заболеть Covid-19 практически нулевая. Тест фиксирует "остаточные файлы" вируса.

Также маловероятно, что вирус остается в организме навсегда, как герпес, ВИЧ или гепатит B.