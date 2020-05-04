Повторное заражение коронавирусом: специалисты объяснили, что на самом деле происходит

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 666
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 819
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1332
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 972
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1710
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1503
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3519
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
4
2
6
5
5
Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней
Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Показали карантин в ОРДЛО
Показали карантин в ОРДЛО
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
&quot;Вип-палат нет&quot; - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
"Вип-палат нет" - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
Видео
Все видео
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс: обновленная статистика
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс: обновленная статистика
Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер
Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 909
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3411
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2439
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 441
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 08:33

Повторное заражение коронавирусом: специалисты объяснили, что на самом деле происходит

  Комментировать
Повторное заражение коронавирусом: специалисты объяснили, что на самом деле происходит
Специалисты ВОЗ до сих пор не знают, свидетельствует ли наличие в организме человека антител Covid-19 об иммунитете к новой болезни. Фото: REUTERS

Повторный положительный результат теста на наличие Covid-19 у пациентов, которых считают вылеченными, вызывают мертвые клетки легких.

Об этом заявила руководительница подразделения Всемирной организации здравоохранения из новых болезней Мария Ван Керхове, комментируя апрельскую информацию о 2,1% пациентов в Южной Корее. Они, вылечившись от коронавируса, имели повторное лабораторное подтверждение болезни.

По словам Ван Керхове, у некоторых людей действительно после негативной реакции на Covid-19, через неделю-две, или даже позже, могут снова выявить наличие коронавирусной инфекции, пишет ABC News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 вышел из лаборатории в Ухане. У Вашингтона есть доказательства

"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не является инфекционный вирус, это не есть реинфекцией, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления. Это действительно интересно", - пояснила Ван Керхове.

Вместе с тем она отметила, что специалисты ВОЗ до сих пор не знают, свидетельствует ли наличие в организме человека антител Covid-19 об иммунитете к новой болезни.

"Означает ли это, что они имеют прочную защиту от повторного заражения? И если да, то как долго эта защита продолжается. Мы еще не знаем ответа", - добавила специалист.

Корейские ученые обнаружили, что при наличии антител возможность повторно заболеть Covid-19 практически нулевая. Тест фиксирует "остаточные файлы" вируса.
Также маловероятно, что вирус остается в организме навсегда, как герпес, ВИЧ или гепатит B.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Повторное заражение коронавирусом: специалисты объяснили, что на самом деле происходит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 35109
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 24318
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 17595
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 14499
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 1 Просмотров: 12069
Здоровье
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс: обновленная статистика
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс: обновленная статистика
 Просмотров: 504
Более 3,5 млн человек заразились коронавирусом
Более 3,5 млн человек заразились коронавирусом Просмотров: 162
Обошли Францию: как свирепствует коронавирус в России
Обошли Францию: как свирепствует коронавирус в России Просмотров: 1773
Больных Covid-19 увеличилось в ВСУ
Больных Covid-19 увеличилось в ВСУ Просмотров: 198
Закрыли село под белорусской границей из-за вспышки Covid-19
Закрыли село под белорусской границей из-за вспышки Covid-19 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
5
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
2
6 годовщина событий на Куликовом поле в Одессе: в ООН призвали наказать виновных
Голосов: 3889
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua