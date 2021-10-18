Постковидный синдром может длиться год: у кого и какие симптомы

Многих переболевших коронавирусом мучает постковидный синдром. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов. Обычно его переносят люди, которые не были вакцинированы.
Об этом заявил директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенок на брифинге.
"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (и не были вакцинированы. - Gazeta.ua), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяца, полгода, год после перенесенной болезни", - сказал Черенок.
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Чаще всего сохраняются после выздоровления следующие симптомы:
- одышка;
- нарушение сна;
- затрудненное дыхание;
- сложность концентрироваться.
"Поэтому лучше прививаться и не допускать этой патологии", - отметил Черенок.
В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей непривитых - 97%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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