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пятница, 02 апреля 2021 17:27

После вакцинации AstraZeneca женщина умерла от тромбоза

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После вакцинации AstraZeneca женщина умерла от тромбоза
Симптомы тромбоза возникают на 7-10 день после прививки. Фото: pixabay.com

В Нидерландах после вакцинации против коронавируса препаратом компании AstraZeneca умерла женщина.

Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии и снижение количества тромбоцитов, сообщил исследовательский центр Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов.

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Такие же симптомы после прививки вакциной AstraZeneca обнаружили у 5 женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

Эти 5 случаев приходятся на 400 тыс. вакцин. Симптомы возникают на 7-10 день после прививки.

В Черновцах после прививки от Covid-19 умер провизор аптеки госпиталя. У него обнаружили коронавирус.

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