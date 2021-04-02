После вакцинации AstraZeneca женщина умерла от тромбоза

Симптомы тромбоза возникают на 7-10 день после прививки. Фото: pixabay.com

В Нидерландах после вакцинации против коронавируса препаратом компании AstraZeneca умерла женщина.

Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии и снижение количества тромбоцитов, сообщил исследовательский центр Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов.

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Такие же симптомы после прививки вакциной AstraZeneca обнаружили у 5 женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

Эти 5 случаев приходятся на 400 тыс. вакцин. Симптомы возникают на 7-10 день после прививки.

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