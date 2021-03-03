После прививки AstraZeneca умерли 2 человека

AstraZeneca знает о расследовании. Фото: pixabay.com

В Южной Корее 2 человека умерли после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний - KDCA - расследует все обстоятельства. До этого оба имели заболевания, а связь смертей с вакциной не подтверждена, сообщает Reuters.

AstraZeneca знает о расследовании. Однако в компании напомнили, что препарат прошел все клинические испытания и хорошо переносится.

"KDCA проводит эпидемиологические обследования с соответствующими местными органами власти... для подтверждения какой-либо связи с прививкой", - сказал на брифинге директор KDCA Чон Ын Кен.

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63-летний пациент дома престарелых имел цереброваскулярные заболевания. У мужчины появились симптомы, в частности повышенная температура, на 4-й день после прививки. Его направили в больницу, где он умер от заражения крови и пневмонии.

Еще один пациент дома престарелых, 50-летний мужчина, имел расстройства сердца и диабет. Причиной смерти стали множественные инфаркты. Прививки пациенту сделали днем ​​ранее.

В Южной Корее первые дозы вакцины препаратом AstraZeneca получили 85 904 человека, вакциной Pfizer - 1524 человека. По словам KDCA, в 207 человек после вакцинации появились побочные эффекты, в частности аллергические реакции.