После инсульта приходится всему учиться заново - советы врача

В зоне риска инсульта оказывается каждый четвертый житель Украины. На это влияет образ жизни, питание, стрессы. Около 70% больных после инсультов становятся на ноги, однако реабилитация бывает сложной.

Какими бывают инсульты, зона риска и как проходит реабилитация Gazeta.ua рассказала заведующая отделением острой цереброваскулярной патологии в городской больнице Полтавы №1 Анна Жорник.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Заведующий отделением острой цереброваскулярной патологии в городской больнице Полтавы №1 Анна Жорник

Инсульт делится на основные геморрагический - кровоизлияние в мозг и ишемический - прекращается кровоснабжение.

С врачом встречаемся в холле больницы. Женщина говорит, что первыми показателями инсульта является нарушение речи, симметрия лица, даже незначительная, внезапное головокружение или ухудшение зрения, слабость и онемение в конечностях.

"Чем быстрее обратится человек, тем больше шансов на выздоровление. Если это ишемический инсульт и лечение начато в терапевтическое "окно", до 4,5 часов, то процент уменьшить инвалидизацию достаточно высок. Но, к сожалению, наши пациенты попадают через 12 часов, день и более от развития инсульта, потому что не знают, как вести себя. Процентов 70-75 больных становятся на ноги, если это не кровоизлияние ", - отмечает заведующая отделением.

Часто в больницу пациенты попадают после верификации, где пишут "лакунарная киста", то есть инсульт был уже перенесен. Возможно год или пять назад, и не один. Врач отмечает, что сам инсульт за последние годы помолодел.

"Влияет образ жизни и стрессы. Возрастная группа варьирует от 30 лет. Была у меня пациентка 99 лет. Самому младшему пациенту было 27 - имел врожденные пороки сосудов. Также был 28-летний программист - через работу имел нарушен режим сна, вел малоподвижный образ жизни, часто принимал различные энергетики и курил. В общем такие люди и попадают в зону риска ".

Лечиться первые дни необходимо в соответствующих отделениях больниц. Через 5 дней, в основном, больных направляют в неврологию по месту прописки или домой под наблюдение семейного врача. Восстановление же бывает очень тяжелым, потому что парализует как мозг, так и конечности", - поднимаясь на четвертый этаж в отделение острой цереброваскулярной патологии, говорит Анна Жорник.

"К сожалению, постинсультная спастичность - одно из последствий. Но надо заниматься, разминать конечности. Это очень больно. Если запустить, то можно уже не восстановить работу конечностей. Если нарушена речь, не надо молчать. Я с пациентами начинаю с алфавита. Говорим "А", "Б"... Надо заниматься и учить с нуля, как детей".

Заходим в отделение, которое открыли год назад. За это время было пролечено около 1200 пациентов. Имеет 10 отдельных палат и рассчитано на 30 коек. 6 из них - блок интенсивной терапии. В коме находятся 7-ро пациентов, все пенсионного возраста.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Блок интенсивной терапии отделения острой цереброваскулярной патологии в городской больнице Полтавы №1. В нем находятся люди, которые находятся в коме.

"В отделении есть все меры для ранней реабилитации, мониторы для измерения артериального давления, сердечных сокращений и т.д.", - объясняет врач.

Заходим в пустую палату. Стоит кровать с небольшим тумбой и вертикализатор.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Вертикализатор - аппарат, который помогает быстрее восстановиться после инсульта при головокружениях

"Если к нам попадает человек с головокружением или головокружением, чтобы быстрее восстанавливалась вертикализации пациента мы используем такой аппарат.

Поднимаем его постепенно и восстанавливается равновесие. В каждой палате есть кнопки вызова медсестры ", - показывает на металлическую коробку с кнопкой на резиновом проводе.

Мест для пациентов хватает, потому что обслуживают город. Также через пять дней направляется в неврологию, или же, если симптомы исчезли, домой.

"Пациентов три раза в сутки кормят. Утром и вечером суп дают, а в обед к первому добавляют еще и кашу. Достаточно вкусно, однако не соленое. Сама здесь им.

Также в отделении на мониторах постоянно показывают видеоролики с напоминанием о здоровом питании, профилактике заболевания и рассказывают, как себя вести близким с человеком, который проходит реабилитацию после инсульта. Некоторые советы дает и врач.

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"Главное не забывать, что это лечится, но надо приложить усилия. Нельзя допустить, чтобы человек упал в депрессию. Для этого не надо жалеть или плакать, наоборот мотивируйте на прогулки на свежем воздухе, приглашайте родных и близких домой, чтобы общались. Есть немало кружков, которые развивают моторику. Хорошо мотивирует любое хобби. Если инсульт повлиял на память, напоминайте некоторые подробности, наталкивает человека, чтобы самостоятельно пыталась восстановить определенные события. Очень хорошо помогают кроссворды и изучение стихов. Если же не получается контролировать себя или мотивировать больного - обратитесь к советам психолога индивидуально, - советует врач. - С лекарств основном приписывают те, которые разжижают кровь. Также очень важно следить за питанием, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, быть активным и избегать стрессовых ситуаций ", - добавляет Анна Жорник.

Инсульт является осложнением гипертонической болезни и развивается на фоне резкого повышения артериального давления. Человек чувствует головокружение, покачивания тела, онемение рук или ног, размытое зрение и чувство опьянения.