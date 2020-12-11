Популярный способ защиты оказался непригодным в борьбе с Covid-19

Если носитель щитка вдохнет, капли с вирусом неизбежно попадут в органы дыхания. Фото: pixabay.com

Лицевые щитки не защищают от воздушно-капельной передачи Covid-19.

Японские ученые выяснили это, изучив динамику потока воздуха, возникающего при чихании и кашле зараженного, пишет Physics of Fluids.

При чихании в воздухе образуются вихри в форме кольца, которые формируются при резком выбросе из круглых отверстий. Вихрь захватывает капли и вирусы в воздухе. А вирусы могут преодолеть до 1 м за 0,5-1 секунду, попадая за верхний и нижний края щитка. Поэтому, если носитель щитка вдохнет, капли с вирусом неизбежно попадут в органы дыхания.

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Маски со встроенными клапанами также позволяют потокам нефильтрованного выдыхаемого воздуха выходить. Это делает их непригодными для борьбы с распространением Covid-19.