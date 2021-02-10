Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцин

ЕС дал разрешение Польши на перепродажу вакцин в Украину . Фото:pexels

Европейская комиссия разрешила Польше перепродавать Украине вакцины от коронавируса.

Об этом заявил во время брифинга вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Польша сможет перепродать 1,2 млн доз препарата AstraZeneca.

Домбровскис отметил, что соглашение позволяет ЕС перепродавать дозы третьим странам на бесприбыльной основе.

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"Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca Украины. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину", - сказал он.

Украина будет включена в 1-ю очередь на поставку вакцины от коронавируса в рамках программы Covax.