Показали домашнее приспособление для лечения коронавируса

Евгений Симонец советует при легкой формы коронавируса пользоваться небулайзерами. Фото: Екатерина Романчук

В Украине стремительно увеличивается количество зараженных людей на коронавирус. Болезнь прогрессирует и многие из них задыхаются. Кому не везет попасть в больницу, ищет способы спасения.

Здесь поможет кислородная подушка. Это резиновый мешок с мунштуком для дыхания, в который вступают кислород из баллона в больнице. Стоит около 500 грн. Как у пациента дома появляется одышка, может подышать кислородом с подушки.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог, декан медицинского факультета КМУ.

"Кислородная подушка дешевле выход из ситуации, но ее негде пополнить. Этим не занимаются компании-продавцы. Есть участков или подразделений, куда бы больной может обратиться для дозаправки. В больницах этого не сделают, потому что у них самих аппарат в очереди. Разве что как договориться. действенными являются кислородные концентраторы", - объясняет врач

Концентратор - безопасный аналог кислородного баллона. Это прибор, который с помощью мембран аккумулирует кислород из воздуха. Его не надо заправлять. Стоит от 13 тыс. грн.

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Существует три варианта этих устройств. С малым потоком кислорода, те что выдают до 3 л кислорода в минуту. Универсальные концентраторы - 5 л кислорода, и медицинские - 10 л. Первые два подходят для домашнего использования по назначению врача по умеренной дыхательной недостаточностью.

Кислород подается к пациенту через лицевую маску. В стакане для увлажнения кислорода должна быть дистиллированная вода из аптеки. Можно заменить кипяченой. Внешний фильтр находится как в пылесоса, на корпусе, в месте забора. Его нужно регулярно вытряхивать, потому собирает пыль, шерсть, пух. Внутренний фильтр нужно заменять раз в полгода.

"Особенно нужно обращать внимание на то, чтобы аппарат обеспечивал увлажнения кислорода, так как чистый кислород высушивает слизистую, а при коронавируса она и так высушена. По незнанию люди распространяют выдумки, будто больной после привыкания не может уже сам дышать. На самом деле кислородный концентрат не вызывает привыкания и не имеет противопоказаний", - отмечает специалист.

Украинский врач Евгений Комаровский отметил, что защитные маски нужно носить не только больным, но и здоровым людям. По словам врача, коронавирус активно размножается 2-3 дня до симптомов и столько же после их появления.