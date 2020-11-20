Показали домашнее приспособление для лечения коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1485
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 738
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2520
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1764
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6606
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 756
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
15
4
3
4
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Самое видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Самое видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Видео
Все видео
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
В небе над Киевом засияли дроны-легкие
В небе над Киевом засияли дроны-легкие
Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу
Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 513
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 360
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 117
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 378
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 126
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
четверг, 26 ноября 2020 21:42

Показали домашнее приспособление для лечения коронавируса

  Комментировать
Показали домашнее приспособление для лечения коронавируса
Евгений Симонец советует при легкой формы коронавируса пользоваться небулайзерами. Фото: Екатерина Романчук

В Украине стремительно увеличивается количество зараженных людей на коронавирус. Болезнь прогрессирует и многие из них задыхаются. Кому не везет попасть в больницу, ищет способы спасения.

Здесь поможет кислородная подушка. Это резиновый мешок с мунштуком для дыхания, в который вступают кислород из баллона в больнице. Стоит около 500 грн. Как у пациента дома появляется одышка, может подышать кислородом с подушки.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог, декан медицинского факультета КМУ.

"Кислородная подушка дешевле выход из ситуации, но ее негде пополнить. Этим не занимаются компании-продавцы. Есть участков или подразделений, куда бы больной может обратиться для дозаправки. В больницах этого не сделают, потому что у них самих аппарат в очереди. Разве что как договориться. действенными являются кислородные концентраторы", - объясняет врач

Концентратор - безопасный аналог кислородного баллона. Это прибор, который с помощью мембран аккумулирует кислород из воздуха. Его не надо заправлять. Стоит от 13 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не кислородом единственным: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения

Существует три варианта этих устройств. С малым потоком кислорода, те что выдают до 3 л кислорода в минуту. Универсальные концентраторы - 5 л кислорода, и медицинские - 10 л. Первые два подходят для домашнего использования по назначению врача по умеренной дыхательной недостаточностью.

Кислород подается к пациенту через лицевую маску. В стакане для увлажнения кислорода должна быть дистиллированная вода из аптеки. Можно заменить кипяченой. Внешний фильтр находится как в пылесоса, на корпусе, в месте забора. Его нужно регулярно вытряхивать, потому собирает пыль, шерсть, пух. Внутренний фильтр нужно заменять раз в полгода.

"Особенно нужно обращать внимание на то, чтобы аппарат обеспечивал увлажнения кислорода, так как чистый кислород высушивает слизистую, а при коронавируса она и так высушена. По незнанию люди распространяют выдумки, будто больной после привыкания не может уже сам дышать. На самом деле кислородный концентрат не вызывает привыкания и не имеет противопоказаний", - отмечает специалист.

Украинский врач Евгений Комаровский отметил, что защитные маски нужно носить не только больным, но и здоровым людям.

По словам врача, коронавирус активно размножается 2-3 дня до симптомов и столько же после их появления.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали домашнее приспособление для лечения коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Представили Audi бизнес-класса

Актер был голым почти весь фильм

Космическую лабораторию запустили американской ракетой

"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора

Правительство утвердило устав новой военной структуры

"Приключения Алисы в Стране чудес" автор придумал на пикнике

Началась новая миссия на Марсе

Запретили агитацию против власти

Ярослав Мудрый стал киевским князем

Обнаружили целебный источник

Зафиксировали около 38 мм осадков за минуту

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 27262
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 14229
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 12078
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11646
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 9038
Здоровье
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
 Просмотров: 297
Комаровский развеял мифы о защитных масках и бессимптомных больных
Комаровский развеял мифы о защитных масках и бессимптомных больных Просмотров: 1377
Создали браслет, который контролирует состояние больных на коронавирус
Создали браслет, который контролирует состояние больных на коронавирус Просмотров: 99
Всемирный банк выделит Украине $100 млн на вакцины от Covid-19
Всемирный банк выделит Украине $100 млн на вакцины от Covid-19 Просмотров: 108
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
4
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
3
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
1
Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо"
1
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
1
Искала работу продавца и отдала 370 тыс: показали доноров партии Пальчевского
Голосов: 1329
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть