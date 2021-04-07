Подтвердили украинскую мутацию британского штамма Covid-19

В двух областях Украины обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Фото: pixabay.com

Британский штамм коронавируса обнаружили в Кировоградской области.

Украинский вариант штамма подтвердили в ходе исследования мазков пациентов в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, сообщают в пресс-службе Кировоградского областного лабораторного центра.

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"5 апреля полученные результаты исследования, которые проводились в региональной референс-лаборатории ВОЗ, согласно которым установлено циркуляцию штаммов вируса SARS-СоV-2 "Британский вариант-VOC_20DEC-01 UA variant" среди жителей Кировоградской области", - пишут в сообщении.

Британский штамм коронавируса обнаружили также в Харьковской, Сумской и Житомирской областях. Пациенты с мутированным штаммом за пределы области не выезжали.