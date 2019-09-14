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суббота, 14 сентября 2019 22:05

Подсчитали, сколько людей умирает из-за неправильной медицинской помощи

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Подсчитали, сколько людей умирает из-за неправильной медицинской помощи
Миллионы людей умирают из-за неправильной медпомощи. Фото: УНИАН

В странах с низким и средним уровнем доходов от неправильной медицинской помощи умирают 2,6 миллиона человек ежегодно.

Это менее 5 случаев на минуту, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус, передает DW.

В 4 из 10 случаях ущерб пациентам наносят при первичной или амбулаторной помощи. Наиболее губительные случаи связаны с определением диагноза, назначением и использованием лекарств. Ущерб только от неправильного использования лекарств оценивается в 42 миллиарда долларов.

Около четверти пациентов получают осложнения из-за несоблюдения правил безопасности при хирургических процедурах. Это приводит к миллионам смертей во время или сразу после операции.

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ВОЗ призвала страны мира принять меры для уменьшения ущерба от неправильного лечения. В организации добавили, что это в частности позволит сэкономить, так как преодоление последствий неправильного лечения очень дорогое.

Ранее в Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие медицинские услуги будут бесплатные в 2020 году.

Также президент Владимир Зеленский своим указом сделал 17 сентября Днем безопасности пациентов.

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