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Подросткам в Украине упростили доступ к Covid-вакцинации: подробности

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Подросткам в Украине упростили доступ к Covid-вакцинации: подробности
Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Министерство здравоохранения отменило требование наличия всех обязательных прививок для вакцинации детей старше 12 лет от Covid-19.

Для иммунизации граждан 12-17 лет, родителям достаточно обратиться в любой пункт вакцинации, сообщила пресс-служба Минздрава.

Детям необходимо согласие одного из родителей или опекуна. С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

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После вакцинации для ребенка станет возможным сгенерировать Covid-сертификат.

Несмотря на то, что перед вакцинацией в подростков больше не потребуют наличия всех рутинных прививок, министерство рекомендует вакцинировать детей старше 12 лет от 10 наиболее опасных болезней.

Их перечень:

- гепатита В – три дозы;
- туберкулеза – одна доза;
- корм, паротита, краснухи – две дозы;
- дифтерии и столбняка - пять доз;
- коклюша - четыре дозы;
- полиомиелита - пять доз;
- хиб-инфекции - три дозы.

Кроме того, в 14 лет необходимо завершить курс вакцинации от полиомиелита (получив шестую дозу). 16 лет сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую необходимо повторять каждые 10 лет.

За прошлые сутки, 16 января, зафиксировали 5072 новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине. Из них детей – 407, медработников – 72. Госпитализировали 1213 человек, умерли 78 больных.

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17
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