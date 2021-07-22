Почти половина пунктов вакцинации не работает

40% пунктов прививок не работают. Фото: armyinform.com.ua

40% пунктов прививок сейчас не работают. Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин против коронавируса в эти пункты.

"Украина начала пятый этап вакцинации от Covid-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинцев старше 18 лет. В то же время, видим, что 40% пунктов не работают", - сообщил Ляшко в Facebook.

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По состоянию на 20 июля в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42.

Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ровенской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87.

"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится почти три с половиной миллиона доз вакцин. Из которых более 961 тысячи доз - это вакцина CoronaVac. А ее температурный режим хранения позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках ", - заявил Ляшко.

Не все люди, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, могут получить прививку. В первую очередь это касается пожилых людей и лиц с сопутствующими болезнями.

"Я еще раз публично прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный пункт прививки и обеспечить их работу", - заявил министр.

21 июля в Украине стартовал пятый этап национального плана вакцинации - привиться от коронавируса смогут все желающие. Можно вакцинироваться в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Или может приехать мобильная бригада, если человек записан в очередь как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.