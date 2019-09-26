Почему здоровый образ жизни может быть опасным

Стараетесь не есть после шести вечера, активно пользоваться солнцезащитными средствами даже в пасмурную погоду и точно просчитывать калорийность и количество съеденного за обедом?

Кажется, вы делаете все возможное, чтобы сохранить здоровье и красоту, однако с таким однозначным выводом не стоит торопиться. Некоторые популярные правила здорового образа жизни могут не только не принести существенной пользы, но и нанести вред организму, пишет marieclaire.ru.

Как и почему это происходит

1. Не есть после 18:00

Есть нужно не по времени, а по аппетиту. Если после 18:00 вы не хотите есть, и, возможно, рано ложитесь спать, то это одна ситуация, а если постоянно боретесь с чувством голода и думаете только о еде, то такое поведение принесет лишь вред и ноль пользы.

Есть после 18:00 можно и нужно. Вопрос лишь в том, что именно. Независимо от времени суток в еде необходимо руководствоваться принципами правильного питания, которое обязательно должно включать в себя белок (мясо), клетчатку (свежие овощи), медленно усваиваемые углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб) и жиры (прежде всего – "правильные", которые преимущественно представлены омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами).

Вы спокойно можете после 18:00 съесть хороший стейк (красное мясо) со свежими овощами. Это не принесет организму много калорий (большинство из них тут же потратятся на переваривание мяса и овощной клетчатки), но обеспечит вас хорошим настроением и необходимыми питательными веществами. В мясе содержатся незаменимые аминокислоты, которые мы не можем получить из какой-либо другой пищи. При этом именно аминокислоты являются строительным материалом для белковых гормонов. В ночное время происходит синтез мелатонина (гормона сна) и гормона роста. Если их вырабатывается недостаточно, то запускаются механизмы старения.

Вывод: едим мясо после 18:00, получаем минимум калорий и достаточное количество строительного материала для гормонов, которые вырабатываются во время сна, а также избавляемся от чувства голода, которое может привести к стрессу и потере полноценного сна.

Важно: в норме чувство голода у здорового человека после полноценного приема пищи пропадает на 4-6 часов. Если вы испытываете чувство голода постоянно, независимо от того, что и сколько съели, это повод обратиться к врачу.

2. Есть часто малыми порциями

Это - верный способ набрать вес. При каждом приеме пищи в кровь выделяется гормон инсулин, основная функция которого — усвоить клетками глюкозу (сахар), которая поступила с пищей. Но у инсулина есть еще одна особенность — повышение его уровня в крови вызывает и поддерживает чувство голода.

В результате мы принимаем пищу, провоцируем выброс инсулина, но поскольку съедаем мало, избыток инсулина поддерживает постоянное чувство голода, заставляя все чаще делать "перекусы". 6-8 перекусов в день по 200-300 ккал каждый – и получаем то количество калорий, которое мы не способны потратить в течение дня. Итог – набор веса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему сыр может быть опасным - 6 страшных фактов

3. Периодически "садиться" на диету

Любая диета – это плохо, если под словом "диета" подразумеваются существенные пищевые ограничения. Питание должно быть сбалансированным и полноценным постоянно. Диета – это лишение организма тех или иных полезных питательных веществ, именно поэтому "похудение" на диете сопровождается потерей не только жировой массы, но и мышц. А ведь именно количество и качество мышц определяет наше состояние здоровья и качество жизни.

Кроме того, наш организм после жестких ограничений стремится как можно быстрее компенсировать утраченное, поэтому зачастую после окончания диеты человек снова набирает лишние килограммы.

4. Использовать солнцезащитные средства ("Они предотвращают старение кожи")

Считается, что кожу нужно защищать от солнца, воздействие которого ускоряет старение. И это большое заблуждение.

Дело в том, что наша кожа является основным источником синтеза витамина D в организме, а синтезируется этот витамин под воздействием солнечных лучей на кожу. Нанося солнцезащитный крем, мы "защищаем" себя, прежде всего, от синтеза витамина D. Известно, что дефицит витамина D является причиной многих заболеваний (рахит, остеопороз, репродуктивные нарушения, депрессии, предрасполагает к развитию ожирения, сахарного диабета, иммунодефицитных состояний и даже онкологии).

В самой коже тоже происходит синтез витамина D, и этот процесс очень важен для ее состояния. Поддержание нормального уровня витамина D в коже оптимизирует обменные процессы, увеличивает ее сопротивляемость к внешним воздействиям, поддерживает оптимальную влажность.

С возрастом кожа постепенно теряет способность синтезировать витамин D. В результате естественная барьерная функция кожи ухудшается, она становится более сухой, "дряблой", менее устойчивой к внешним воздействиям. Дополняем эту ситуацию нанесением солнцезащитного крема и получаем ускорение старения кожи.

Гораздо полезнее насыщать кожу провитамином D, который является источником синтеза витамина D в коже. Существуют даже кремы с провитамином D. Использование наружных средств с провитамином D дает уникальную возможность создать депо провитамина D в коже вне зависимости от времени года и суток. Оказавшись на солнце, кожа окажется готова к активному синтезу витамина D.

5. Бегать по утрам

Пользу от такого вида активности извлекут не все "утренние бегуны". Во-первых, важно, где происходит пробежка. Вдоль оживленной трассы - далеко не лучшее место. Нельзя бегать (и заниматься спортом в целом), если в организме есть какие-либо "неполадки", по-научному – дефициты: дефицит железа (страдают 70% женщин и 40% мужчин), дефицит витамина D, дефицит гормонов щитовидной железы, дефицит половых гормонов (менопауза у женщин).

Все вышеперечисленные дефициты приводят к саркопении – потере количества и качества мышечной массы, что, в свою очередь, делает занятия спортом не только тяжелым испытанием, но и представляет опасность для здоровья.

6. Принимать поливитамины

Большинство витаминов, которые заявлены в поливитаминных комплексах, мы получаем из пищи в достаточном количестве, а те витамины, которых действительно может не хватать (А, Е, С, D, В12, железо и другие) – содержатся в таких "комплексах" в слишком малом количестве, недостаточном для восполнения дефицита.

На самом деле, у каждого дефицита, в том числе витаминного, есть симптомы и способы выявления (анализы). Если считаете, что вам нужны витамины – найдите время обратиться к врачу, обследуйтесь и принимайте действительно то, что вам нужно.

Большинство исследований показывают, что занятия спортом на пустой желудок приводят к сжиганию большего количества жира, чем то же количество упражнений, выполненных после еды. Пропуск завтрака и бег на пустой желудок увеличивали сжигание жира в среднем на 20%. Но со временем организм будет регулировать скорость, с которой он сжигает жир и углеводы. Вот почему в течение нескольких недель или месяца нужно следить, как занятия спортом на пустой желудок влияет на потерю веса. Существуют исследования, которые показывают, что тренировки до завтрака в долгосрочной перспективе показывают почти тот же результат, что и после.