Почему важна гигиена зрения

Диагностика зрения может понадобиться в любом возрасте. Причиной для обращения к офтальмологу может быть неправильное отношение к здоровью собственных глаз. К нарушению зрения может привести не только слишком частое использование гаджетов, но и неправильное ношение линз или очков или банальное несоблюдение гигиены глаз.

При любых нарушениях зрения стоит обратиться к офтальмологу

О каких правилах гигиены для глаз мы часто забываем

Для того, чтобы сохранить свое зрение, стоит помнить о важных правилах ежедневной гигиены – правильном умывании, зрительной гимнастике и необходимой защите глаз от влияния внешней среды.

Как правильно умываться, чтобы не навредить собственным глазам:

• прежде, чем дотрагиваться до глаз, стоит хорошо вымыть руки;

• при умывании не нужно сильно зажмуриваться, ведь вода должна попадать как на веки, так и на глазные яблоки;

• для вытирания использовать только личные полотенца.

Для профилактики инфекции можно протирать глаза отваром ромашки или шалфея, соблюдая одно важное правило: проводить ватным диском от уголка к центру, избегая попадания раствора в глаза и сильного надавливания на глазное яблоко.

Консультация офтальмолога не потребуется долгое время тем, кто будет каждый день внимательно относиться к здоровью своих глаз:

• Делать зрительную гимнастику при долгой работе за компьютером;

• Соблюдать правила расстояния между гаджетами и глазами;

• Носить солнцезащитные очки;

• Защищать глаза от воздействия внешней среды и травмирования;

• Увлажнять помещение и соблюдать температурный режим в домашней и рабочей атмосфере.

Каждый слышал, что непрерывно работать за компьютером можно не более 50 минут подряд, отвлекаясь на 10 минут для того, чтобы глаза отдохнули. Следует также соблюдать правильное освещение – слишком яркий или тусклый свет заставляет глаза напрягаться, тем самым осуществлять сильные нагрузки на зрение.

При любых нарушениях зрения стоит обратиться к офтальмологу

Полезные советы тем, кто носит очки или контактные линзы

Те люди, которые уже прибегают к подобным аксессуарам, уже имеют проблемы со зрением и должны еще более внимательно отнестись к поддержанию здоровья собственных глаз. Каким рекомендациям стоит следовать, чтобы не усугубить ситуацию со зрением:

• линзы необходимо снимать перед сном;

• плавать в линзах категорически запрещено;

• стоит всегда помнить о чистоте рук перед тем, как надеть линзы.

Носить контактные линзы можно не более 19 часов подряд. Не многие знают, что во время простудных заболеваний и вовсе нужно на некоторое время отложить линзы в сторону, ведь глаза и без того сильно пересыхают или слезятся, ношение линз в этом случае может сильно навредить зрению.

Если же есть необходимость носить очки, то подбирать их нужно согласно рекомендациям врача. Чего стоит избегать:

• никогда не использовать очки несоответствующих диоптрий;

• следует следить за чистотой и степенью повреждения линз.

Линзы в очках подлежат замене каждые 2-3 года, ведь при сильных царапинах будет нарушаться видимость и глаза могут фокусироваться на сколах и царапинах, тем самым сильно напрягаясь.

В наше время разработаны современные полезные гаджеты для глаз – очки-тренажеры, релакс-очки, очки-массажеры – они помогают улучшить кровоток и снять напряжение. Тем самым нормализовав глазное давление. Существуют также приложения для мобильных устройств для выявления нарушений и коррекции зрения.

При любых нарушениях зрения или длительных неприятных ощущениях в глазах стоит обратиться к офтальмологу. Офтальмологический центр "Glazgo" совершают диагностику зрения, осуществляют лечение и предоставляет консультации для всей семьи. Специалисты клиники способны разобраться даже с самыми сложными ситуациями и оказать необходимую неотложную помощь.

Статью подготовил Ивашин Алексей Иванович - Офтальмохирург клиники Glazgo.