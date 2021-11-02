Почему важна гигиена зрения

Диагностика зрения может понадобиться в любом возрасте. Причиной для обращения к офтальмологу может быть неправильное отношение к здоровью собственных глаз. К нарушению зрения может привести не только слишком частое использование гаджетов, но и неправильное ношение линз или очков или банальное несоблюдение гигиены глаз.
О каких правилах гигиены для глаз мы часто забываем
Для того, чтобы сохранить свое зрение, стоит помнить о важных правилах ежедневной гигиены – правильном умывании, зрительной гимнастике и необходимой защите глаз от влияния внешней среды.
Как правильно умываться, чтобы не навредить собственным глазам:
• прежде, чем дотрагиваться до глаз, стоит хорошо вымыть руки;
• при умывании не нужно сильно зажмуриваться, ведь вода должна попадать как на веки, так и на глазные яблоки;
• для вытирания использовать только личные полотенца.
Для профилактики инфекции можно протирать глаза отваром ромашки или шалфея, соблюдая одно важное правило: проводить ватным диском от уголка к центру, избегая попадания раствора в глаза и сильного надавливания на глазное яблоко.
Консультация офтальмолога не потребуется долгое время тем, кто будет каждый день внимательно относиться к здоровью своих глаз:
• Делать зрительную гимнастику при долгой работе за компьютером;
• Соблюдать правила расстояния между гаджетами и глазами;
• Носить солнцезащитные очки;
• Защищать глаза от воздействия внешней среды и травмирования;
• Увлажнять помещение и соблюдать температурный режим в домашней и рабочей атмосфере.
Каждый слышал, что непрерывно работать за компьютером можно не более 50 минут подряд, отвлекаясь на 10 минут для того, чтобы глаза отдохнули. Следует также соблюдать правильное освещение – слишком яркий или тусклый свет заставляет глаза напрягаться, тем самым осуществлять сильные нагрузки на зрение.
Полезные советы тем, кто носит очки или контактные линзы
Те люди, которые уже прибегают к подобным аксессуарам, уже имеют проблемы со зрением и должны еще более внимательно отнестись к поддержанию здоровья собственных глаз. Каким рекомендациям стоит следовать, чтобы не усугубить ситуацию со зрением:
• линзы необходимо снимать перед сном;
• плавать в линзах категорически запрещено;
• стоит всегда помнить о чистоте рук перед тем, как надеть линзы.
Носить контактные линзы можно не более 19 часов подряд. Не многие знают, что во время простудных заболеваний и вовсе нужно на некоторое время отложить линзы в сторону, ведь глаза и без того сильно пересыхают или слезятся, ношение линз в этом случае может сильно навредить зрению.
Если же есть необходимость носить очки, то подбирать их нужно согласно рекомендациям врача. Чего стоит избегать:
• никогда не использовать очки несоответствующих диоптрий;
• следует следить за чистотой и степенью повреждения линз.
Линзы в очках подлежат замене каждые 2-3 года, ведь при сильных царапинах будет нарушаться видимость и глаза могут фокусироваться на сколах и царапинах, тем самым сильно напрягаясь.
В наше время разработаны современные полезные гаджеты для глаз – очки-тренажеры, релакс-очки, очки-массажеры – они помогают улучшить кровоток и снять напряжение. Тем самым нормализовав глазное давление. Существуют также приложения для мобильных устройств для выявления нарушений и коррекции зрения.
При любых нарушениях зрения или длительных неприятных ощущениях в глазах стоит обратиться к офтальмологу. Офтальмологический центр "Glazgo" совершают диагностику зрения, осуществляют лечение и предоставляет консультации для всей семьи. Специалисты клиники способны разобраться даже с самыми сложными ситуациями и оказать необходимую неотложную помощь.
Статью подготовил Ивашин Алексей Иванович - Офтальмохирург клиники Glazgo.
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