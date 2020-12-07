Почему в Украине уменьшаются коронавирусние цифры - объяснение МЗ

Количество тестирований в Украине почти такая же, как на позапрошлой неделе. Фото: pixabay

Почти на 7,5 тисяч меньше случаев коронавируса зафиксировали в Украине за прошедшую неделю, чем на позапрошлой.

Количество тестирований в Украине почти такое же, как на позапрошлой неделе - 279 тисяч, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшую неделю заболело всего 89322 человека. Начиная с конца августа, мы впервые получили уменьшение количества больных по сравнению с позапрошлой неделей. Если на позапрошлой неделе, с 23 по 29 ноября, было 96 936 больных, то сейчас, за неделю с 30 ноября по 6 декабря, - 89 322. То есть почти на 7500 меньше ", - сказал Степанов.

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По его словам, на прошлой неделе госпитализировали 10100 человек, а в позапрошлой - 11 606.

"То есть на 1,5 тысячи меньше людей были госпитализированы в больницу с подтвержденным диагнозом или с подозрением на Covid-19. Также мы получили уменьшение динамики впервые за все время, начиная с августа", - сказал Степанов.

За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284. Всего, по состоянию на утро 7 декабря, имеем 821 947 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 13 733 - летальные. 145 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 423 704 пациента, из них за последние сутки - 5123, сообщает Минздрав.