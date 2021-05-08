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суббота, 08 мая 2021 12:45

Почему ухудшается память: 5 самых распространенных причин

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  В процессе естественного старения организма замедляются процессы обновления клеток, ухудшается кровоснабжение сердца и сосудов головного мозга
В процессе естественного старения организма замедляются процессы обновления клеток, ухудшается кровоснабжение сердца и сосудов головного мозга

Считается, что проблемы с памятью больше свойственны пожилым людям. Действительно, чем старше человек, тем чаще у него возникают жалобы на способность запоминать новую информацию и вспоминать то, что она знала раньше. Но ухудшение памяти не является исключительно проблемой пожилых людей. Вполне активные, работоспособные здоровые люди среднего возраста, а часто и совсем молодые имеют жалобы на состояние памяти. Вот 5 самых распространенных причин, среди которых есть и та, в результате которой ухудшается память именно у вас.

1. Возраст

В процессе естественного старения организма замедляются процессы обновления клеток, сосуды становятся менее эластичными, кровь хуже насыщается кислородом, ухудшается кровоснабжение сердца и сосудов головного мозга. В результате - даже если человек не имеет хронических заболеваний - постепенно снижаются когнитивные функции, то есть память, внимание, способность концентрироваться, изучать что-то новое. В любом возрасте не забывать о умственные нагрузки: решать кроссворды, учить стихи, учиться чему-то новому, например, учить иностранный язык. Можно принимать средства с растительными экстрактами, которые улучшают кровоснабжение сосудов головного мозга. Речь идет, прежде всего, о таких растениях, как гинкго билоба и готу кола - "траву памяти".

2. Нервное перенапряжение, стресс и физическая усталость

В состоянии стресса или усталости мозг так же получает меньше кислорода, как и при возрастных изменениях в сосудах. Поэтому в периоды напряженной работы, постоянного стресса, физических перегрузок, хронического дефицита сна человек может жаловаться на ухудшение памяти, проблемы с концентрацией внимания, замедление реакции.

3. Инсульт

Вследствие инсульта происходит резкое прекращение кровоснабжения в определенный участок мозга. В зависимости от того, какой участок пострадала, появляются нарушения движения, проблемы с речью, проблемы с памятью.

4. Травмы головы

Они могут быть разными по сложности и степени повреждений. В некоторых случаях травмы проходят практически бесследно, но иногда на реабилитацию нужно много времени. Потеря памяти - частичная или полная - к сожалению, возможна. Что делать? Применяют различные методики, от гипноза и психотерапии до назначения различных препаратов. Их выбор достаточно широк и включает уже упомянутые средства, содержащие экстракты листьев гинкго билоба и травы центеллы азиатской (готу кола).

5. Употребление алкоголя

Большие дозы алкоголя, принятые эпизодически, заставляют забывать о многих событиях. Зато регулярное употребление спиртных напитков - пусть даже в умеренных количествах - отрицательно и продолжалось влияет на память, концентрацию внимания, способность к обучению, координацию движений. Тем, кто употребляет алкоголь регулярно, трудно учить что-то новое, вспоминать информацию, даже вспоминать простые факты. Алкоголь имеет разрушительное влияние на мозг, и страдает при этом, к сожалению, не только память.

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Что делать? Отказаться от употребления алкоголя или уменьшить его потребление. Когда удастся отказаться от вредной привычки, память можно восстановить с помощью средств для восстановления кровоснабжения сосудов мозга. Биллириум - комплексное средство, содержащее стандартизированные экстракты листьев гинкго билоба и травы центеллы азиатской. Свойства гинкго билоба хорошо известны в медицине: экстракт листьев этого дерева помогает нормализовать кровоснабжение мозга, насыщает клетки и ткани кислородом и глюкозой, нормализует обмен веществ в клетках. Средства с содержанием экстракта листьев гинкго билоба рекомендуется западными протоколами лечения деменции - возрастного нарушения функций мозга и проблем с памятью. Специалисты назначают его не только благодаря доказанной эффективности, но и учитывая высокую степень безопасности.

Сон после обеда может восстановить усталое тело и улучшить когнитивные функции.
В нынешнем исследовании в Китае приняли участие 2214 здоровых людей в возрасте от 60 лет, сообщает Harvard Health Publishing.

Для эксперимента выбрали именно эту страну, потому что там дневной сон - это обычное дело.

Результаты свидетельствуют, что те, кто поспал, получили высшие баллы по когнитивных тестов, чем те, кто не задремал.

Если человек решил поспать днем, то время сна надо запланировать на первую половину дня и дремать не более 30 мин. Так следует делать несколько раз в неделю.

zhyvyaktyvno.org
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