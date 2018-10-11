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четверг, 11 октября 2018 09:45

Почему не стоит кормить детей манкой

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Почему не стоит кормить детей манкой
Фото: из открытых источников

Манная каша может серьезно навредить костной системе ребенка. Эта крупа содержит фитин, в котором есть фосфор. А именно этот элемент связывает соли кальция, препятствуя их поступлению в кровь, передает "Страна здоровья".

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Поэтому в организме ребенка может значительно снизиться уровень солей кальция в крови. Это спровоцирует извлечение кальция из костей, чтобы перенаправить его в кровь. То есть, в костной системе ребенка может возникнуть дефицит кальция, необходимого в период роста и для нормальной работы мышечной и сердечно-сосудистой систем, а также - для нормального свертывания крови.

Дети, которые часто употребляют манную кашу, нередко болеют рахитом, спазмофилию, также в них повышенная возбудимость нервных клеток и даже бывают судороги.

Сбалансированный завтрак может помочь достичь идеального веса. Он должен содержать необходимые питательные вещества и быть в адекватных порциях. Что надо есть на завтрак, чтобы потерять вес.

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