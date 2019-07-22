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вторник, 23 июля 2019 05:28

Почему детям не стоит играть в песочнице

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Почему детям не стоит играть в песочнице
На перший погляд, безпечна улюблена дитяча розвага може мати негативні наслідки і призвести до зараження інфекціями та грибками

Перед тем, как пускать детей в песочнице проверьте, не было там котов, собак, голубей, и безопасен почву.

Нельзя допускать бродячих детей в песочнице, ведь они болеют токсокарозом примерно в 13 раз чаще домашних.

Но нельзя выгуливать домашних собак вблизи детских площадок. Риск все равно остается.

Кошки также попадают в этот список. Переносят, те же вирусы, что и собаки, рассказывает 24tv.ua.

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Голуби могут переносить орнитоз, которым можно заразиться через воздух и пыль. Так же происходит инфицирование грибками, вызывающих тяжелые заболевания у людей с иммунодефицитами.

Чтобы избежать этого, необходимо закрывать песочнице, когда они не используются, не позволяйте детям играть в песочнице с ярко выраженным запахом испражнений, не стоит давать детям еду, когда они играют в песке.

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