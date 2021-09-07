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Пик заболеваемости новой Covid-волны может длиться до трех месяцев - эксперт

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Пик заболеваемости новой Covid-волны может длиться до трех месяцев - эксперт
Пик заболеваемости на коронавирус придется в октябре-ноябре. Фото: pixabay.com

Рост количества больных в Украине начался в начале августа. В связи с этим пик заболеваемости может прийтись на октябрь-ноябрь.

Можем иметь только один месяц стабильного пика заболеваний, но учитывая предыдущие волны это может продолжаться и два-три месяца, рассказал Gazeta.ua председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

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"Несмотря на это, Украина лучше готова к новой волне. Потому что опыт, который мы получили от весны 2020 года никуда не денется, потому что довольно мало времени прошло, чтобы его забыть. Мы научились обеспечивать инфекционный контроль, а это для нас важно. Люди на сегодняшний день имеют много информации, выработали уже определенную культуру ношения масок. Это будет делать ситуацию в Украине более подготовленной к ухудшению эпидемиологической ситуации".

Локдаун в Украине будут вводить в зависимости от увеличения больных на коронавирус. Возможно, это будет октябрь или ноябрь.

"Относительно не вакцинированных, то обеспечение некомфортных условий жизни для этих людей со стороны власти - это известная тактика, используемая многими странами. Государство может предпринимать действия, направленные на принуждение вакцинации. Может предоставлять определенные преимущества тем, кто вакцинирован", - добавляет Лапий.

За последние сутки в Украине выявили 2197 новых больных коронавирусом. Из них детей – 197, медработников – 37.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

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