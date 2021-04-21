Первые в мире таблетки от Covid-19 могут появиться к осени

В Британии разрабатывают таблетки от коронавируса. Фото: Depositphotos

Первые в мире таблетки для лечения Covid-19 в домашних условиях могут появиться уже к осени этого года.

Этот препарат сможет помочь бороться с третьей волной болезни, которую прогнозируют эксперты в сфере здравоохранения. О разработке сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC News.

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"Мы должны, насколько это возможно, научиться жить с этой болезнью, как мы живем с другими болезнями", - добавил премьер-министр.

Джонсон предположил, что противовирусные препараты могут стать третьим методом защиты против Covid-19, рядом с вакцинацией и массовым тестированием.

За последние 7 дней в мире зарегистрировали 5 236 922 новых случая Covid-19. Это бьет предыдущий рекорд с недельного количества новых заражений, установленный 4 января - тогда было 5,040 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Количество случаев увеличилось во всех регионах, за исключением Европы, где она снизилась на 3%.