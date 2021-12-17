Первые украинцы получили третью дозу Covid-вакцины

 
Ексклюзивы
1/5
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 630
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 288
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7479
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 639
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1053
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 972
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 41069
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 864
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 855
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
3
3
9
21
6
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Видео
Все видео
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 90
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2115
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2016
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3609
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6327
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 378
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 14:36

Первые украинцы получили третью дозу Covid-вакцины

  Комментировать
Первые украинцы получили третью дозу Covid-вакцины
В Украине уже колют третью дозу вакцины против Covid-19. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Украине начали делать дополнительную прививку от коронавируса. За прошедшие сутки, 16 декабря, третью дозу вакцины получили первые 14 желающих.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Тelegram.

Дополнительная доза вакцины не является бустерной и предназначена только для определенных категорий людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцины

Ее могут получить люди с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию и пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний, пишет "Слово и Діло".

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо обратиться к семейному или профильному врачу. Врач выдаст направление на прививку той же вакциной, которую вводили предыдущие два раза.

16 декабря в Украине зафиксировали 8899 новых подтвержденных случаев коронавируса. Госпитализировали 2028 человек. Умерли 328 украинцев, поправились 21 650 человек.

Вчера 132 991 украинец вакцинировался против Covid-19. Первую дозу ввели 43 939 человек, полностью иммунизировано 89 038 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 14 269 057 человек, из них введена первая доза 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 735 628 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первые украинцы получили третью дозу Covid-вакцины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 10476
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9882
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 9711
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8352
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 2 Просмотров: 7903
Здоровье
"Фармак" выпустил новую диетическую добавку для укрепления детского иммунитета
"Фармак" выпустил новую диетическую добавку для укрепления детского иммунитета Просмотров: 63
В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцины
В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 180
G7 назвала серьезнейшую угрозу для здравоохранения в мире
G7 назвала серьезнейшую угрозу для здравоохранения в мире Просмотров: 288
За сутки от коронавируса скончались 328 украинцев
За сутки от коронавируса скончались 328 украинцев Просмотров: 216
Штамм Omicron размножается в 70 раз быстрее Delta - исследование
Штамм Omicron размножается в 70 раз быстрее Delta - исследование Просмотров: 189
Больше всего комментируют
12
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
3
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 338
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть