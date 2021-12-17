Первые украинцы получили третью дозу Covid-вакцины

В Украине уже колют третью дозу вакцины против Covid-19. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Украине начали делать дополнительную прививку от коронавируса. За прошедшие сутки, 16 декабря, третью дозу вакцины получили первые 14 желающих.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Тelegram.

Дополнительная доза вакцины не является бустерной и предназначена только для определенных категорий людей.

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Ее могут получить люди с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию и пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний, пишет "Слово и Діло".

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо обратиться к семейному или профильному врачу. Врач выдаст направление на прививку той же вакциной, которую вводили предыдущие два раза.

16 декабря в Украине зафиксировали 8899 новых подтвержденных случаев коронавируса. Госпитализировали 2028 человек. Умерли 328 украинцев, поправились 21 650 человек. Вчера 132 991 украинец вакцинировался против Covid-19. Первую дозу ввели 43 939 человек, полностью иммунизировано 89 038 человек. С начала вакцинальной кампании в Украине привили 14 269 057 человек, из них введена первая доза 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 735 628 человек.