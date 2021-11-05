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пятница, 05 ноября 2021 08:12

Переболевшие коронавирусом будут получать сертификат в "Дії"

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Переболевшие коронавирусом будут получать сертификат в &quot;Дії&quot;
В приложении "Дії" можно будет получить сертификат на 90 дней, вылечившийся от коронавируса / "Дії"

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который позволит в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19. Документ не сгенерируется, если ваш диагноз был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году. Об этом сообщает Минздрав.

Обязательным основанием для генерации сертификата будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения. То есть те, кто после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в электронную систему – скачать сертификат не смогут.

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Новый COVID-сертификат будет двух видов: внутренний – для использования внутри страны в условиях желтого и красного уровней карантина, и международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть Е-здоровья ЕС с учетом требований, устанавливаемых каждой страной.

Если человек переболел, то безопасно вакцинироваться можно на 28-й день после первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют, что не вакцинированные от коронавируса люди имеют в 10 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у невакцинированных в пять раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.

В Украине начинаются клинические испытания Covid-таблеток Pfizer и Merck.

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Дата
05
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